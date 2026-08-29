DEA destaca colaboración con México tras captura de operador financiero de Los Chapitos

DEA reconoce a Harfuch tras captura de operador de Los Chapitos

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la captura de Salvador “N”, identificado por las autoridades como presunto operador financiero de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Terry Cole, administrador de la agencia estadounidense, aseguró que la detención fue resultado de la colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos, así como del intercambio de información para identificar y ubicar al presunto integrante de la organización criminal.

“La DEA trabajó estrechamente con nuestros socios mexicanos para identificar y ubicar a Salvador ‘N’, un operador financiero clave de Los Chapitos y del Cártel de Sinaloa”, señaló Cole mediante un mensaje publicado en la cuenta oficial de la institución.

El funcionario estadounidense explicó que la operación fue producto de labores sostenidas de inteligencia, investigación y análisis financiero efectuadas en ambos lados de la frontera.

“Estamos atacando estas redes en todos los niveles, desde los líderes del cártel hasta la infraestructura financiera que las mantiene operando”, agregó.

Cole también reconoció públicamente a García Harfuch y a las instituciones mexicanas involucradas por su actuación y por mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad.

“Reconozco al secretario Omar García Harfuch y a nuestros socios mexicanos por su acción decisiva y su colaboración continua”, manifestó.

"DEA worked closely with our Mexican partners to identify and target Salvador “N,” a key financial operator for Los Chapitos and the Sinaloa Cartel. This arrest is the result of sustained intelligence, investigative, and financial work on both sides of the border. We are… https://t.co/GsDdS2htOh — DEA HQ (@DEAHQ) August 29, 2026

Salvador “N” fue detenido en Mexicali

La captura de Salvador “N” se realizó en Mexicali, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la cooperación con autoridades estadounidenses.

García Harfuch informó que la operación fue ejecutada por integrantes del Gabinete de Seguridad federal. El detenido es señalado como presunto responsable de administrar recursos relacionados con Los Chapitos.

De acuerdo con el secretario, Salvador “N” cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de acciones financieras en Estados Unidos.

El titular de la SSPC sostuvo que la cooperación internacional, basada en el respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida, la confianza y la reciprocidad, permite fortalecer las capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.

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MSL