‘Esperamos verte en EU’: exdirector de la DEA difunde VIDEO en contra de Rocha Moya

Derek Maltz, exdirector interino de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), publicó un video generado con inteligencia artificial contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta acusaciones en ese país por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En la grabación, difundida el viernes 28 de agosto en la cuenta de X del exfuncionario estadounidense, aparece una recreación digital de Rocha Moya pronunciando en inglés una frase relacionada con su posible llegada a territorio estadounidense.

“Nos vemos pronto en Estados Unidos. Quizá pueda quedarme con El Chapo”, expresa la representación artificial del político sinaloense.

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“Allegedly Conspired With Leaders of the Sinaloa Cartel to Import Massive Quantities of Narcotics Into the United States in Exchange for Political Support and Bribes.



Mr. ROCHA MOYA hopefully we will see you in the USA.

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Video… pic.twitter.com/7xHIePoWq3 — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 28, 2026

Maltz acompañó la publicación con un mensaje en el que retomó las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense contra el mandatario.

“Presuntamente conspiró con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. Señor Rocha Moya, esperamos verlo en Estados Unidos”, escribió.

En una segunda publicación de tono sarcástico, Maltz difundió otra imagen generada con inteligencia artificial en la que se simula la detención y el traslado de Rocha Moya a Estados Unidos, escoltado por supuestos agentes del FBI, la DEA y el HSI.

El exfuncionario escribió que espera que el gobernador con licencia sea removido de México y enviado a Nueva York para comparecer ante una corte federal. Aunque señaló que debe ser considerado inocente mientras no se demuestre lo contrario, sostuvo que tiene que enfrentar el proceso judicial y expresó su deseo de que su llegada a territorio estadounidense ocurra próximamente.

Hopefully Rubén Rocha Moya will be removed from 🇲🇽 and sent to New York 🇺🇸 to face justice in federal court in America. He’s innocent until proven guilty but he needs to go through the judicial process. Hopefully we will see his arrival sometime soon! 🇲🇽🇺🇸🇲🇽 pic.twitter.com/eQe5jEsvPI — Derek Maltz Sr (@derekmaltz_sr) August 29, 2026

¿De qué acusa Estados Unidos a Rocha Moya?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado 29 de abril una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, por presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la Fiscalía federal para el Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían utilizado sus cargos para proteger operaciones criminales, compartir información de seguridad y facilitar el traslado de drogas como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

En el caso de Rocha Moya, las autoridades estadounidenses aseguran que supuestamente sostuvo reuniones con integrantes de Los Chapitos y les prometió protección antes y después de convertirse en gobernador de Sinaloa.

El político enfrenta cargos relacionados con conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras durante delitos de narcotráfico y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Las imputaciones forman parte de un proceso abierto y no representan una sentencia condenatoria.

Rocha Moya ha rechazado reiteradamente los señalamientos y ha asegurado que las acusaciones tienen motivaciones políticas.

La publicación de Maltz se suma a otros mensajes contra el gobernador con licencia. Días antes, el exfuncionario pidió al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizar un operativo para detenerlo y enviarlo a Estados Unidos, al considerar que debe responder ante la justicia por las acusaciones en su contra.

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MSL