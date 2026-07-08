SRE reclama a EU por divulgar acusaciones contra funcionarios de Sinaloa por narcotráfico

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de vínculos con el narcotráfico.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) transparentó información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición que Estados Unidos presentó en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de esa entidad acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico.

El pasado 30 de abril, la Cancillería envió el oficio ASJ-22632 a la Embajada de Estados Unidos en México bajo el asunto “Solicitudes de extradición”, para referirse a las peticiones que Washington presentó dos días antes, el 28 de abril.

Por esa vía, reclamó la difusión pública de los cargos y los nombres de las personas sujetas a la Novena Acusación de Reemplazo presentada ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, una preocupación que había sido expresada el 29 de abril, durante una conversación telefónica con autoridades estadounidenses.

El senador Enrique Inzunza, de Morena, es otro de los funcionarios acusados por Estados Unidos. ı Foto: Especial

Divulgación de acusaciones podría afectar, advierte

La SRE sostuvo que esos datos tenían carácter sensible en materia de procuración de justicia, y advirtió que su divulgación podría impactar en los procedimientos de extradición, además de afectar los derechos de defensa.

En ese sentido, sostuvo que dar a conocer información de una solicitud de extradición antes de la detención y del inicio del procedimiento “vulneraría su derecho al debido proceso”.

En el oficio, México citó una petición del gobierno de Estados Unidos para asegurar que los datos contenidos en cualquier solicitud de detención provisional o extradición no fueran divulgados.

A partir de ese antecedente, la SRE sostuvo que la publicación del comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York impidió al gobierno mexicano realizar las acciones necesarias para garantizar la confidencialidad solicitada.

“El gobernador de Sinaloa y otros acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas para ayudar al Cártel de Sinaloa,” dijo el fiscal federal Jay Clayton. “Los funcionarios extranjeros que envenenen a los estadounidenses enfrentarán la justicia.”https://t.co/jS1xbU000k — US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 29, 2026

FGR mantiene investigación, pero SRE insiste en pruebas

La Cancillería informó que las solicitudes de detención provisional fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una investigación para definir los siguientes pasos con base en pruebas, debido proceso y Estado de derecho

No obstante, sostuvo que el sistema penal acusatorio impide una detención o una acción judicial sin pruebas sólidas, no sólo con señalamientos escritos o declaraciones.

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cehr