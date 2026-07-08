SRE: Reserva de informes sobre Rocha Moya son por confidencialidad; no se le protege, sostiene Alcalde

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la reserva de información respecto a las solicitudes de detención girada por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve colaboradores de su gobierno, fue por cuidado a leyes y tratados internacionales, mientras que la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, sostuvo que esto no se trata de defender al sinaloense.

En respuesta a publicaciones periodísticas que salieron esta semana sobre el ‘blindaje’ a la información, Cristina Planter Riebeling, subsecretaria para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que el expediente relativo a este caso se reservó porque se trata de procesos judiciales en curso; sin embargo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó transparentar los documentos, siempre y cuando, sea posible.

Explicó que no se puede dar a conocer las notas diplomáticas intercambiadas entre ambos gobiernos, porque esto implicaría una vulneración a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y a la Convención de Viena.

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“Revelar comunicaciones diplomáticas bilaterales vulnera la confianza recíproca y compromete la cooperación internacional en curso. Adicionalmente, y en este caso en particular, por parte de parte de la información relacionada con este caso, se encuentra vinculada con investigaciones en curso”, dijo durante la conferencia Derecho de Réplica.

Derecho de réplica, miércoles 08 de julio 2026. Palacio Nacional https://t.co/gznfgGEJUd — Gobierno de México (@GobiernoMX) July 8, 2026

Dado este escenario, anunció que en la página oficial de la cancillería ya están disponibles tres documentos. En el primero de ellos se encuentran los cargos contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios y exfuncionarios; en el segundo, un balance sin detalles sobre la posición adoptada por México, mientras que en el tercero se expone un extrañamiento ante la divulgación de las acusaciones contra Rocha Moya y los colaboradores.

Adicionalmente, la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, sostuvo que el gobierno no respondió de esta forma por proteger al gobernador ni a nadie más.

“A veces no es el contenido de la nota, es el título: ‘4T quiere proteger, por ejemplo, a Rocha’. No, no, no es el caso. Aquí, como la subsecretaria dice: Hay algunos documentos, no en este caso, en todos los casos por convenios internacionales que se tienen que no se pueden publicar como entre dos países, no funciona en México, en el mundo entero”, sostuvo.

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MSL