A Morena le preocupa lo que pueda revelar ‘El Mayo’ Zambada: Ricardo Anaya

El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la verdadera preocupación de Morena no es la presunta participación de agencias estadounidenses en la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, sino la información que el líder del Cártel de Sinaloa pueda revelar sobre supuestos vínculos con políticos de ese partido y el financiamiento de campañas.

En entrevista previa a la sesión de la Comisión Permanente, el senador sostuvo que el gobierno federal busca desviar la atención del contenido de las posibles declaraciones del narcotraficante.

“No les preocupa que el FBI haya intervenido en su detención; más bien les enfurece lo que el Mayo Zambada puede decir de sus vínculos y sus relaciones con los morenistas a los que ha estado financiando y de los que estuvo recibiendo protección”, afirmó.

Anaya Cortés consideró que, una vez que Zambada sea declarado culpable en Estados Unidos, podría aportar información sobre presuntos apoyos del crimen organizado a actores políticos. “Seguramente estará dando información de políticos a los que él y su organización criminal le dio dinero para las campañas, a los que estuvo apoyando y de los que recibió protección”, declaró.

El Mayo Zambada en audiencia en una corte de EU, en 2024. ı Foto: AP

No obstante, subrayó que cualquier señalamiento deberá estar respaldado por evidencia. “Los dichos siempre se deben acompañar de pruebas, no basta con el dicho de una persona, no importa quién sea esa persona”, puntualizó.

El legislador panista afirmó que Morena aparenta inconformidad por la intervención de autoridades estadounidenses, cuando en realidad, dijo, le preocupa que la información salga de su control.

“Lo que les molesta es que se haya detenido al Mayo Zambada, porque este narcotraficante tiene mucha información de los de Morena y seguramente es información que, tarde o temprano, les guste o no, vamos a conocer”, sostuvo.

También acusó al gobierno de proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de mantener bajo reserva durante cinco años su declaración rendida ante la Fiscalía General de la República.

“Resulta verdaderamente inaceptable que no le bastó al gobierno de Morena con defender al narco gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de narcotráfico, sino que ahora además le quieren ocultar al pueblo de México durante cinco años los detalles de su declaración ante la Fiscalía General de la República”, expresó.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, ı Foto: Cuartoscuro

En ese sentido, exigió que el testimonio sea público y reiteró su llamado para que el mandatario estatal enfrente la justicia. “Que hagan pública la declaración de Rocha Moya; y segundo, que detengan al narcogobernador y que lo entreguen a las autoridades estadounidenses para que sea procesado por estos cargos de narcotráfico”, dijo.

Anaya insistió en que existen elementos que, a su juicio, ameritan investigar al círculo cercano del gobernador sinaloense, aunque reiteró que cualquier responsabilidad debe acreditarse con pruebas.

Cuestionado sobre si las investigaciones por presuntos nexos con el crimen organizado también deberían alcanzar a políticos de oposición, respondió que el PAN mantiene la misma postura para cualquier caso.

“Caiga quien caiga, se tiene que erradicar el cáncer de la vinculación, de los pactos del crimen organizado con el gobierno. No importa de qué color sea, debe aplicarse todo el peso de la ley”, afirmó.

Morena no solo protege al narcogobernador Rubén Rocha Moya: ahora quieren ocultar por 5 años los detalles de su declaración.

El que nada debe, nada teme.

Que hagan pública la información. ¿Qué esconden? pic.twitter.com/WHUCoj6IKH — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 8, 2026

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LMCT