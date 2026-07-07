Monreal ve ‘grave’ la presunta intervención del FBI en el caso de ‘El Mayo’

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como “grave” la presunta participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el operativo mediante el cual Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado de México a Estados Unidos, al advertir que, de confirmarse, podrían haberse vulnerado la soberanía nacional, la Ley de Seguridad Nacional y el tratado de extradición entre ambos países.

En entrevista con representantes de los medios, el legislador afirmó que la exhibición pública de la aeronave utilizada para el traslado del presunto líder del Cártel de Sinaloa, junto con información que atribuye al FBI la operación en territorio mexicano, constituye un hecho que debe esclarecerse.

“El simple hecho es grave, porque se viola el tratado de extradición, se viola la Ley de Seguridad Nacional y se viola la Constitución en materia de soberanía, dado que no pueden ingresar a suelo mexicano sin la autorización del Gobierno mexicano”, sostuvo.

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El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila ı Foto: X: @RicardoMonrealA

Monreal señaló que, de confirmarse estos hechos, existirían elementos para que el Gobierno de México presentara una nota diplomática de protesta ante las autoridades estadounidenses por la actuación de sus agentes en territorio nacional.

No obstante, respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha solicitado información oficial sobre el operativo antes de emitir una posición definitiva.

“La Presidenta ha actuado con prudencia y simplemente está pidiendo información; pero yo confío en que esto se aclare y que la relación de entendimiento con Estados Unidos se mantenga incólume en materia de cooperación”, expresó.

EL CAPO en audiencia en una corte de EU, en 2024. ı Foto: AP

En otro tema, el coordinador del grupo parlamentario de Morena informó que la Cámara de Diputados ya trabaja con el Gobierno federal en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, con el objetivo de fortalecer la nueva política nacional en materia de agua.

Explicó que este año ya se destinaron más de 11 mil millones de pesos para acciones relacionadas con el saneamiento, la infraestructura hídrica y el uso eficiente del recurso, además de una partida extraordinaria para ampliar dichas acciones.

Monreal confió en que el presupuesto del próximo año permita consolidar la nueva legislación en materia hídrica y garantizar recursos suficientes para su implementación.

Afirmó que el nuevo marco normativo busca recuperar el control del Estado sobre el agua, fortalecer su función social y combatir el acaparamiento y la mercantilización del recurso.

Finalmente, aseguró que la mayoría legislativa respaldará las propuestas presupuestales de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con el propósito de dotar de recursos a los programas y obras que permitan avanzar en el nuevo modelo de gestión del agua en el país.

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MSL