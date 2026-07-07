Aseguran más de una tonelada de presunta cocaína en puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán

Autoridades federales aseguraron mil 187 kilogramos de presunta cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, informó la Secretaría de Marina.
El cargamento fue localizado al interior de un contenedor durante una inspección a un buque mercante con apoyo de binomios caninos especializados en detección de narcóticos.
Durante la revisión, las autoridades encontraron 20 bultos que contenían paquetes con la presunta droga. Según las estimaciones, el alijo equivale a más de 2 millones de dosis y representa una afectación económica superior a los 259 millones de pesos para la delincuencia organizada
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El cargamento fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación.
En la operación también participaron la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas.
En junio, aseguramiento de 137 kilos de droga en puerto de Lázaro Cárdenas
El pasado 19 de junio, autoridades federales decomisaron un cargamento con más de 137 kilogramos de presunta cocaína tras una operación en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde fueron detenidas cinco personas extranjeras.
El aseguramiento representó un golpe de 29 millones 711 mil pesos al crimen organizado, según autoridades federales.
A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se llevó a cabo un operativo encabezado por la Secretaría de Marina en el recinto portuario.
El operativo inició cuando personal naval, que realizaba labores de patrulla y vigilancia marítima, daba seguimiento al arribo al puerto de un buque mercante que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.
Al llegar el buque, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Marina efectuaron labores de inspección a los contenedores transportados a bordo de la embarcación, en los cuales se identificaron irregularidades.
De esta forma, en uno de los contenedores se encontraron ocultos cinco bultos con presunta droga. Particularmente, se hallaron 139 ladrillos con un peso aproximado de 137 kilogramos de aparente cocaína.
Además, como resultado de estas acciones, fueron detenidas cinco personas de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente relacionadas con el transporte del cargamento ilegal.
Con información de Arturo Meléndez.
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cehr