ICE mata a migrante mexicano durante operativo en Houston, Texas

El logo del ICE en el uniforme de un agente el 17 de diciembre de 2024.

Un agente del ICE (siglas en inglés para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) mató a tiros a un migrante mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Houston, Texas.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Salgado Araujo habría intentado evadir su detención durante una “operación dirigida a arrestar a un inmigrante indocumentado”.

Supuestamente, el hombre se negó a obedecer varias órdenes verbales, embistió a un vehículo oficial e intentó atropellar a un agente del ICE, quien disparó “en defensa propia”.

Aunque el ciudadano mexicano fue trasladado a un hospital, falleció posteriormente a causa de sus heridas.

On July 7, 2026, at approximately 6:50 AM CT, ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop as part of a targeted enforcement operation to arrest an illegal alien. The driver of the vehicle, Lorenzo Salgado Araujo—an illegal alien from Mexico—attempted to evade arrest.… https://t.co/2TWG3GuOr9 — Homeland Security (@DHSgov) July 7, 2026

Ronaldo Salgado, quien se identificó como hijo del fallecido, declaró a Telemundo que su padre se encontraba buscando trabajadores en el área de East End, cuando ocurrió el tiroteo.

Un video difundido en redes sociales muestra a una persona tendida junto a una camioneta blanca, rodeado por al menos tres agentes federales, en lo que parecía ser la escena posterior al tiroteo .

ICE has reportedly shot an illegal alien in Houston after the man allegedly rammed a federal vehicle and attempted to run over an agent during an enforcement operation: pic.twitter.com/6UUQkln7Qc — TheBlaze (@theblaze) July 7, 2026

El portavoz del Departamento de Bomberos de Houston, Rustin Rawlings, informó que los paramédicos encontraron al hombre con una herida de bala en el abdomen mientras recibía maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de ser trasladado al hospital.

Este caso se suma a otros recientes en los que las versiones ofrecidas por autoridades migratorias han sido desmentidas posteriormente por grabaciones de video o investigaciones judiciales.

Entre ellos figura el caso de Marimar Martínez, quien en octubre pasado fue acusada de intentar embestir con su automóvil a agentes federales. Tras sobrevivir a cinco disparos, los cargos fueron retirados cuando videos del incidente sugirieron que fueron los propios agentes quienes impactaron su vehículo.

También destaca el caso de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, abatidos en enero durante una operación migratoria en Minneapolis. Aunque funcionarios federales aseguraron inicialmente que ambos habían amenazado a los agentes, grabaciones posteriores contradijeron esa versión.

Sobre el caso de Lorenzo Salgado, el ICE informó que la investigación será encabezada por el FBI.

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cehr