Taylor Swift y Travis Kelce invitan a administrador del mayor Centro de Detención de ICE a su boda

La boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, celebrada el viernes, no sólo fue el evento social del año por su lista de invitados, que incluyó a cientos de celebridades, sino también por la inclusión de figuras del ámbito corporativo vinculadas al movimiento Make America Great Again (MAGA) y a violaciones a los derechos humanos de la población migrante.

La presencia de un invitado en particular despertó una intensa controversia en redes sociales debido a su rol de contratista del mayor Centro de Detención de ICE en Estados Unidos, mismo que cuenta con quejas y casos documentados por uso excesivo de la fuerza y condiciones insalubres.

Taylor Swift y Travis Kelce invitan a administrador del mayor Centro de Detención de ICE a su boda

Pese que Taylor Swift y Travis Kelce mantuvieron en privado su boda, el medio Page Six publicó una foto de Steve J. Demetriou caminando hacia el Times Square Garden para ingresar a la fiesta de la famosa pareja.

Demetriou apareció en la posición 92 de la exclusiva galería de invitados del medio, vistiendo un elegante atuendo para la ocasión que congregó a más de mil personas en el emblemático recinto neoyorquino.

Taylor Swift invited Steven J. Demetriou to her wedding, he runs an ICE Detention Center. She’s disgusting pic.twitter.com/HGvz3T8bje — violet (@livbeunsteady) July 4, 2026

Su asistencia provocó que usuarios en redes sociales cuestionen a la pareja por tener relación con los contratistas que gestionan centros de detención migratoria de ICE que, han reportado varios medios, violan los derechos de las personas migrantes.

¿Quién es Steven J. Demetriou, uno de los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Steven J. Demetriou es el Presidente Ejecutivo de Amentum Services. Esta empresa, según datos del sitio web Sam.gov, actualmente funge como contratista principal del gobierno para la administración de Camp East Montana en El Paso, Texas.

Demetriou lidera la compañía que asumió el control total de las operaciones de este centro —el más grande de su tipo— en marzo de 2026, tras el término del contrato con el proveedor anterior.

Bajo su dirección, Amentum —sin experiencia en este ámbito— gestiona un contrato de casi 453 millones de dólares que incluye servicios de detención, transporte y atención médica para miles de migrantes bajo custodia de ICE.

Mexicanos, un tercio de migrantes muertos en manos del ICE; van 12 ı Foto: Especial

Condiciones y violaciones reportadas en Camp East Montana

Mientras Steven J. Demetriou celebraba la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, las condiciones de vida en el centro que administra su empresa han sido severamente cuestionadas por organizaciones de Derechos Humanos.

Según reportes de abril de este año de la agencia AP, una inspección oficial documentó 49 deficiencias, que representan violaciones directas a las normas nacionales de detención. El medio informó que estos fallos exponen a los detenidos a un uso excesivo de la fuerza, enfermedades y condiciones inseguras.

Registros obtenidos por AP sobre llamadas al 911 desde la instalación revelan un panorama de hacinamiento, negligencia médica y desnutrición. Los informes del medio detallan que se han registrado intentos de suicidio, agresiones y que los detenidos han llegado a perder peso por la falta de alimento; el lugar es descrito como “peor que una prisión”.

Además, se han reportado al menos tres muertes en el recinto desde su apertura, lo que ha llevado a legisladores a exigir el cierre inmediato de la instalación.

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