Filtran FOTOS de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Madison Square Garden

Taylor Swift y Travis Kelce por fin se dieron el sí frente al altar. La ceremonia de matrimonio ha causado intriga y curiosidad desde hace semanas, pues los famosos decidieron tener una boda sumamente secreta, alejada por completo de la vista del mundo, incluso, de sus fans.

Con el paso de las horas, se han ido filtrando algunas fotos y videos de la lujosa fiesta, realizada en uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York. Descubre cómo lució la boda de ensueño de la cantante de “Opalite”.

Filtran FOTOS de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Madison Square Garden

La pareja se casó el viernes en Madison Square Garden, en Nueva York y no tuvo damas de honor ni padrinos, para sorpresa de muchos. En su lugar, optaron por que el hermano de la cantante fuera su hombre de honor y por que el hermano del deportista, Jason, fuera el padrino, informó por correo electrónico Tree Paine, publicista de Taylor Swift.

En este mensaje, también se dio a conocer que la ceremonia fue oficiada por el comediante Adam Sandler, con quien Travis Kelce colaboró en Happy Gilmore 2, y a quien consideran un “amigo”, se afirmó.

Según datos de AP, entre los asistentes que fueron vistos ingresando a MSG están: la cantante Camila Cabello; los actores Hugh Grant, Ethan Hawke y Jason Sudeikis; y la modelo Karlie Kloss y Gigi Hadid.

Además, diversas personalidades del deporte también estuvieron presentes, entre ellas el corredor Kareem Hunt, compañero de Travis Kelce en los Chiefs.

En las primeras fotos filtradas de la boda, se aprecia un salón con las iniciales TT en gigante, colocadas junto a una serie de imágenes de Taylor Swift y Travis Kelce en diferentes etapas de sus vidas, desde la infancia hasta su juventud.

Además, se aprecia en otra foto a un grupo de invitados en medio de un jardín de ensueño.

🚨| Primeras fotos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en le Madison Square Garden! pic.twitter.com/wS5RMoGpQB — Taylor Swift Perú 🇵🇪 (@TaylorPeru13) July 4, 2026

También en redes sociales circula un video de menos de 10 segundos donde aparece Taylor Swift luciendo un vestido de novia, mientras camina del brazo con Travis Kelce y sostiene una copa. Al fondo se aprecian algunas mesas con manteles azul grisáceo que están decoradas con velas y rosas blancas.

El clip presuntamente habría sido grabado desde dentro de Madison Square Garden, sin embargo, por la calidad de la imagen y los movimientos antinaturales del vestido de la cantante, este material estaría hecho con Inteligencia Artificial.

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda secreta en el Madison Square Garden.

Adam Sandler ofició la ceremonia pic.twitter.com/4KwMXZHe2t — Héctor García (@hagarciav) July 4, 2026

Además, un video que también ha destacado en redes sociales fue compartido por uno de los fans que se mantuvieron en las inmediaciones del Madison Square Garden de Nueva York. Según relató, la empresa de catering de Taylor Swift y Travis Kelce repartió postres de boda para los swifties que estaban afuera del lugar.

the catering company for taylor swift is handing out wedding desserts for fans outside the venue 😭😭😭😭 she loves us pic.twitter.com/KVzAWmxD2T — oliver ꕤ⸆⸉ | #PETALISCOMING (@eternal1te) July 4, 2026

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