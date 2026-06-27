La boda de Taylor Swift y Travis Kelce es uno de los eventos más esperados del año y promete ser una ceremonia de lujo. La cantante estadounidense, que se ha rodeado de íconos de la música a lo largo de su carrera, podría contar con la presencia de dos artistas legendarios en su matrimonio con el deportista.

Según reportes, la legendaria Stevie Nicks y el multipremiado Tim McGraw se subirán al escenario para interpretar algunos temas para los novios. Este espectáculo musical haría del enlace un verdadero concierto de estrellas.

Stevie Nicks y Tim McGraw cantarán en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, reportan

De acuerdo con medios estadounidenses como TMZ y Page Six, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce se celebrará en el Madison Square Garden de Nueva York el 3 de julio, con una cena de ensayo íntima prevista para el 2 de julio.

Para el espectáculo musical del matrimonio, se reporta que Stevie Nicks, vocalista de Fleetwood Mac y amiga cercana de la intérprete de “Blank Space” y “Opalite”, con quien compartió escenario en los Premios Grammy 2010.

Otro de los nombres sonados es el de Tim McGraw, cantante de country cuyo nombre inspiró el primer sencillo de Taylor Swift en 2006, y con quien ha colaborado en varias ocasiones. Además, se menciona que Paul McCartney podría unirse como tercer invitado especial a la boda.

Taylor Swift y Travis Kelce ı Foto: Reuters

Se espera la asistencia de alrededor de mil invitados, donde podrían estar incluidas celebridades como Ed Sheeran, Lana del Rey, Karlie Kloss y Benson Boone. También se rumora que el presupuesto de la ceremonia será de entre 10 y 20 millones de dólares, con aproximadamente 2 millones gastados sólo en comida.

A las swifties sólo les queda esperar un par de semana para confirmar si esta información es real o no, aunque podría ser difícil comprobarlo, pues la boda se realizará bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

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