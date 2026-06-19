¿Taylor Swift y Travis Kelce se casan este fin de semana? La verdad de los rumores de su boda

Nadie quiere perderse de los detalles de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift, por lo que después de que la cantante se convirtiera en la mujer más joven en ser parte del Salón de la Fama de los Compositores, la atención está sobre ella y su prometido.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Fue el 26 de agosto del 2025 que la estrella pop anunció a través de sus redes sociales que estaba comprometida con el ala cerrada de los Kansas Chiefs, una noticia que no pasó desapercibida por nadie.

Después de esto, comenzaron las preguntas por quienes quieren saber dónde y cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Ha habido todo tipo de especulaciones en torno a ello, incluyendo que el evento se celebraría el pasado 13 de junio o que sería en el Madison Square Garden.

¿Taylor Swift y Travis Kelce se van a casar este fin de semana?

Imágenes captadas recientemente por el medio TMZ hizo pensar a todo el mundo que la pareja estaba por casarse este fin de semana en la casa de la artista en Rhode Island. Todo porque se comenzó a notar mucho movimiento en la zona.

El medio especializado publicó una serie de diversas fotos en las que podíamos ver mobiliario ser trasladado a una zona cercana a la de la casa de Taylor, lo que enseguida encendió las especulaciones en redes sociales de si podría casarse o no en los próximos días.

Sin embargo, posteriormente los organizadores del evento que causó todo el revuelo confirmó que no se trataba de la boda de la cantante con el atleta americano.

La cuenta @elizabethhallevents en Instagram aclaró por medio de un breve mensaje en la publicación de TMZ “somos los organizadores de esta boda en la Ocean House y no es la de Taylor”, indicaron.

Por el momento, los detalles sobre la que promete ser la boda del año siguen siendo un completo misterio y es que una estrella con el dinero y poder de Taylor Swift podría fácilmente ocultar los detalles de su casamiento si lo quisiera, como lo hicieron Zendaya y Tom Holland este año.

This is not for Taylor’s wedding @TMZ, stop trying to ruin another couples wedding. https://t.co/FeVjKbm1nA pic.twitter.com/FKyF1PO43e — Zeena LaVey ☁️ (@onyxskyopalite) June 19, 2026

¿Quieres saber más?

Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en ser incluida en el Salón de la Fama de los Compositores

Taylor Swift en Toy Story 5: Lo que sabemos de su nueva canción ‘I Knew It, I Knew You’

Escenas post créditos de Toy Story 5, ¿Cuántas son y de qué tratan?

Travis Kelce y Taylor Swift tienen sorpresiva aparición en los playoffs de la NBA (VIDEO)