Zendaya responde a rumores de su boda con Tom Holland y las fotos con IA | VIDEO

Zendaya responde a rumores de su boda con Tom Holland y las ‘fotos’ de su boda

Después de que el estilista de Zendaya, Law Roach, reveló que la famosa ya se habría casado con Tom Holland, en redes sociales el tema estalló y no tardaron en surgir diversas fotos falsas creadas con Inteligencia Artificial sobre el suceso.

Ahora, Zendaya ha decidido cortar de raíz la polémica generada por su boda secreta con Tom Holland, aunque dejó al aire si es verdad o no que ya contrajo nupcias de manera privada con el actor de Spiderman.

La publicación de la boda de Zendaya y Tom Holland generada por IA supera los 10 millones de “me gusta” en Instagram. pic.twitter.com/ox2apBhoUH — Indie 505 (@Indie5051) March 8, 2026

Durante losActor Awards 2026,Law Roachreveló a Access Hollywood en la alfombra roja de las supuestas nupcias de los actores y sorprendió al revelar que ya se encontrarían casados. “La boda ya ocurrió, ¡Te la perdiste!”, declaró durante la entrevista y cuando el reportero le pidió confirmar dicha información, él respondió “es totalmente cierto”.

Zendaya habla de su supuesta boda con Tom Holland

Recientemente, la modelo apareció en el programa de Jimmy Kimmel, donde abordó las imágenes virales con IA de su boda con el actor. Las imágenes habían engañado a más de una persona, aunque otras personas afortunadamente lograron identificar que no eran fotos reales.

Muchas personas se lo han creído”, explicó sorprendida, ya que incluso amigos y familiares se le acercaron para cuestionarla de porqué no habían sido invitados a la ceremonia que al parecer, no ha ocurrido asta ahora.

Después, con ironía la mujer aseguró que tenía un video con el que aclararía todo, asegurando que se trata de un material inédito. Sin embargo, resultó que el video no era más que una escena de The Drama, su próxima película que protagoniza con Robert Pattinson.

Zendaya finally addresses the rumors that she got married to Tom Holland. 👀



Credit: ABC pic.twitter.com/4PetegQHFw — TMZ (@TMZ) March 17, 2026

En lugar del rostro del actor de Crepúsculo, aparecía el de su prometido de forma superpuesta de manera digital. La broma causó diversas risas en el público y en las redes sociales.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

"¡Estoy deseando escuchar lo que tiene que decir! Su relación siempre ha sido muy intrigante“.

“¿Está casada o no?"

“Pero utiliza un anillo de bodas junto al de compromiso”.

“Que se haya casado no significa que hubo boda”.