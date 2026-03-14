¿Zendaya Holland? La firma de la actriz causa revuelo tras ser testigo de una boda en Las Vegas

Zendaya volvió a sorprender a sus seguidores con un gesto inesperado durante la inauguración de la capilla THE DRAMA en Las Vegas, inspirada en su más reciente película junto a Robert Pattinson.

La actriz asistió de sorpresa a la primera boda que se celebraba en el lugar y, además de convivir con los novios, firmó como testigo legal del matrimonio. Pero el comentario que hizo al colocar su rúbrica en el acta causó revuelo en redes sociales, pues desató sospechas de que ya se casó con el actor Tom Holland.

¿Zendaya Holland? La firma de la actriz causa revuelo tras ser testigo de una boda en Las Vegas

La actriz estadounidense acudió a la inauguración de la capilla THE DRAMA, en Las Vegas, inspirada en su última película. En un video difundido en redes sociales la Zendaya fue captada mientras firma el documento oficial que la vincula como testigo de la boda. Se alcanza a oír que la también modelo dice de forma juguetona: “Estoy revelando mi apellido”.

Aunque nunca pronunció explícitamente “Holland”, la frase fue suficiente para que los fanáticos comenzaran a especular sobre si la actriz ya habría adoptado el apellido de su pareja, el actor británico Tom Holland.

La escena generó revuelo en plataformas digitales, donde miles de usuarios debatieron si se trató de una simple broma de la famosa o de una confirmación indirecta de que Zendaya y el protagonista de Spider-Man ya contrajeron matrimonio en secreto, como declaró el estilista de la estadounidense hace unas semanas.

Zendaya jokes she’s doing a “last name reveal” as she signs to be legally bound by witness for a couple’s wedding in Las Vegas.pic.twitter.com/TUuSiyIBw8 — Pop Base (@PopBase) March 14, 2026

La pareja ha mantenido su relación con discreción, pero sin importar eso, se ha convertido en uno de los romances más seguidos de Hollywood. Con las sospechas de que Zendaya y Tom Holland se casaron, cualquier gesto relacionado con su vida personal se vuelve tendencia y provoca una emoción descontrolada en redes sociales.

Tras la ceremonia, Zendaya se tomó fotografías con los novios y compartió sonrisas con los asistentes. Por la emoción de la pareja de recién casados, la presencia de la intérprete fue un regalo único y que siempre recordarán.

No cabe duda de que la relación de la actriz de Euphoria con Tom Holland sigue siendo uno de los temas más comentados en la cultura pop actual. Sin embargo, la realidad es que aún no se sabe con certeza si los actores se casaron o no, todo queda en especulación. Sólo queda esperar, hasta que ellos decidan hablar del tema.