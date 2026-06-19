Escenas post créditos de Toy Story 5, ¿Cuántas son y de qué tratan?

Ya es costumbre cuando vas al cine preguntar si la película que estás viendo tiene o no escenas post créditos, es decir, animaciones que a veces pueden añadir detalles curiosos sobre una película y productos de Disney como Toy Story, no es poco común ver estos minutos extra en sus cintas.

En los cines mexicanos, ya se encuentra disponible la quinta entrega de los juguetes que cobran vida cuando nadie los ve; ahora, enfrentan los riesgos de la tecnología en las infancias, un debate que desde hace años ha sido muy comentado en la sociedad.

La película ya recaudó 17.5 millones de dólares tan solo en sus prestrenos, por lo que se espera un debut de entre 280 y 310 millones de dólares en su primer fin de semanas. Si eres una de esas personas que planean ir ya a ver Toy Story 5, te contamos todo lo que debes saber de sus escenas post créditos.

¿Toy Story 5 tiene escenas post créditos?

Sí hay material extra después de que termina la película, por lo que si no te lo quieres perder, es importante que permanezcas en la sala de cine hasta que la pantalla se ponga en negro y las luces se enciendan.

De acuerdo con la información, son dos escenas adicionales las que los fans podrán ver en el cine, pero cambe mencionar que no modifican la historia central y tampoco anticipan lo que podríamos ver en una sexta entrega.

Sin embargo, sí da cierre a algunos de los personajes destacados de la historia y también deja ver las posibilidades de otras narrativas centradas en ellos, que podrían llegar a explorarse de diversas maneras en el estudio de Pixar.

‘TOY STORY 5’ is now playing in theaters. pic.twitter.com/bt9Cp9wmUs — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) June 19, 2026

¿De qué tratan las escenas post créditos de Toy Story 5?

A continuación, hay SPOILERS. La primera secuencia posterior al final de Toy STory 5 muestra a los juguetes de Buzz Lightyear que participaron en la misión principal junto a Woody y el resto de la pandilla. Tras el cierre de la historia, es evidente que Bonnie no se puede quedar con todos los juguetes por su cantidad.

Es por ello que se muestra que los Buzz son llevados a una escuela, donde se encuentran con niños que están dispuestos a jugar con ellos, lo que deja ver que no fueron olvidados ni almacenados en algún lugar.

Por otro lado, en la segunda escena, Woody y Buzz se encuentran de nuevo, lo que podría abrir especulaciones sobre una nueva entrega en camino, aunque cabe mencionar que hasta ahora el estudio no ha revelado una intención de traer a la vida a Toy Story 6.

Toy Story 5’ review: Pixar sequel takes on phone screens on the big screen



Toy Story 5" is a step up from its predecessor, telling a nuanced and inventive story about our screen-dominated society — and whether analog toys still have a place in it. pic.twitter.com/ZUnkoOWl0B — HAMSKY ♥️ (@HamskyHbb) June 19, 2026

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