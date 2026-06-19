Muere Paul Avery, actor de Superman, junto a su esposa en un incendio doméstico

Recientemente se confirmó la muerte del actor Paul Avery, recordado por su papel secundario en Superman (1978) y por su larga trayectoria en la serie Todos mis hijos.

El histrión de 81 años falleció junto a su esposa Sheila en un incendio que consumió su vivienda en Blairstown, Nueva Jersey, la madrugada del 16 de junio. La noticia causó gran impacto en Hollywood, pues se trata de la muerte trágica de dos personas queridas por la comunidad artística estadounidense.

Muere Paul Avery, actor de Superman, junto a su esposa en un incendio doméstico; ¿cómo fue el accidente?

Según reportes de Ridge View Echo, la policía estatal respondió a la emergencia poco antes de la 1 de la mañana. Al llegar, la casa del actor, ubicada en Mohican Road, estaba envuelta en llamas.

Los bomberos rescataron a Paul y Sheila Avery en estado crítico, pero pese a los intentos de reanimación, ambos murieron poco después. El matrimonio deja tres hijos, quienes lamentan profundamente la pérdida.

Kyle Avery, una de sus hijas, compartió un comunicado confirmando el fallecimiento del matrimonio: “Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, han fallecido esta madrugada. Los queríamos muchísimo, y ellos nos querían muchísimo a nosotros. Agradecemos al Cuerpo de Bomberos de Blairstown su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral”.

Une mort terrible. L'acteur Paul Avery, connu pour ses rôles dans Superman et La Force du destin, est décédé soudainement à 81 ans. Dans la nuit du mardi 16 juin, la star américaine a été prise dans un incendie qui s'est déclaré à son domicile. Sa femme Sheila était également… pic.twitter.com/J3Lrax8XBf — Claire Langoulant - Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) June 19, 2026

Paul Avery, entre la actuación y el periodismo

Paul Avery tenía 81 años. Interpretó al mesero Hughie durante 12 años en Todos mis hijos, una serie que marcó la televisión estadounidense. El actor también participó en producciones como Apartamento para tres y Enredo.

Además de su carrera artística, fue veterano de las Fuerzas Armadas y piloto. Tras retirarse, trabajó en periodismo y fundó el medio local Ridge View Echo, que difundió la noticia de su muerte. En los últimos años, se dedicó al cuidado de su esposa, luego de que Sheila sufriera un derrame cerebral en 2018.

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