El lunes por la noche, la cantante colombiana Shakira fue captada en Los Ángeles junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo, con quien salió del Sunset Tower Hotel y más tarde fue vista bailando salsa en el club El Floridita.

Las imágenes difundidas en redes sociales y medios de espectáculos encienden con fuerza rumores de un posible romance entre los famosos, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado.

Esta “cita” con Shakira, pone el reflector sobre Manuel García-Rulfo; conoce quién es el actor y sus orígenes familiares.

¿De quién es hijo Manuel García-Rulfo y de dónde es? Él es el actor que fue visto con Shakira en Los Ángeles

Manuel García-Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco, y actualmente tiene 45 años. Se desconoce el nombre de sus padres, sin embargo, sí hay información sobre sus orígenes.

El actor es sobrino nieto del icónico escritor y fotógrafo Juan Rulfo, autor de Pedro Páramo. Su abuelo paterno era primo hermano del célebre artista, lo que lo vincula con una de las figuras más importantes de la literatura mexicana.

Incluso el actor dio vida a Pedro Páramo en la adaptación de Netflix lanzada en 2024.

Aunque Manuel García-Rulfo ha aclarado en algunas entrevistas que tiene una relación lejana con Juan Rulfo, ambos comparten raíces en Jalisco.

Manuel García-Rulfo estudió Comunicaciones, pero se dio cuenta de que no era su vocación, así que se fue a estudiar cine en Nueva York y en la Larry Moss Studio Academy, además de formarse en México en la Casa Azul.

Ha participado en películas como Los Siete Magníficos, Murder on the Orient Express, Un Vecino Gruñón junto a Tom Hanks, y series como From Dusk till Dawn. Su papel más reconocido es el de Mickey Haller en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer.

¿Manuel García-Rulfo y Shakira son novios?

El lunes por la noche, Shakira y Manuel García-Rulfo fueron vistos juntos en Los Ángeles, California. Tras cenar en el Sunset Tower Hotel, se dirigieron juntos a un salón de baile donde disfrutaron de una noche llena de música.

Las imágenes difundidas por el portal estadounidense DeuxMoi muestran a ambos conversando y bailando, lo que alimentó rumores de un romance. Sin embargo, ni la cantante ni el actor han confirmado si tienen o no una relación.

Shakira y Manuel García Rulfo saliendo del The Sunset Tower Hotel pic.twitter.com/5sAANFsPNA — AndroShak (@DiAndrotoro) June 16, 2026

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