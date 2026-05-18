Shakira le gana a Hacienda de España y le devolverán 60 millones de euros; así reaccionó la cantante

El Tribunal Superior de Justicia de España ha absuelto a la estrella del pop colombiana Shakira del cargo de fraude fiscal y ha anulado la multa de 55 millones de euros, es decir unos 64 millones de dólares, impuesta en 2021 por la Agencia Tributaria española, según un documento judicial.

Tras una apelación de la cantante colombiana, el tribunal ordenó al Tesoro que le reembolsara más de 60 millones de euros (70 millones de dólares), incluidos los intereses, según informó la defensa de Shakira.

De acuerdo con la información que ayudó a Shakira a que el Tribunal fallara a su favor es porque la Agencia Tributaria Española alegaba que Shakira pasó más de 183 días en España en 2011, por lo que esto ya la consideraba residente cuando hizo una gira mundial, por lo que Hacienda le reclamaba el pago por todas las ganancias que obtuvo en ese entonces, que era novia de Piqué.

Sin embargo, el juez determinó que la Agencia Tributaria no podía demostrar que la cantante pasó más de 163 días en ese país. Esta decisión no afecta a los ejercicios fiscales posteriores a 2011.

En aquel momento, la agencia tributaria argumentó que Shakira estaba vinculada a España a través de su relación con el exfutbolista del FC Barcelona, ​​Gerard Piqué, y que tenía su centro de actividades en el país mediterráneo.