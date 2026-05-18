Paris Hilton aparece con el cabello castaño, ¿se lo tiñó? | FOTOS

Paris Hilton ha sido conocida desde hace décadas por su estilo clásico de rubia adinerada, pero recientemente sorprendió a sus seguidores al aparecer con una apariencia completamente diferente de manera inesperada.

A través de su cuenta de Instagram, Paris Hilton compartió detalles de su reciente participación en un desfile de Gucci, donde aparecía llevando un vestido amarillo, pero lo que en verdad descolocó a la audiencia fue notar su repentino cambio de look.

Paris Hilton luce su cabello castaño

La socialité apareció luciendo una cabellera castaña en lugar del rubio que la ha caracterizado por años, el cual acompañó con su característica piel bronceada y un maquillaje cargado en los ojos, bastante similar al que suele usar en su día a día.

La empresaria llevó su nueva cabellera castaña completamente lacia con un brillo intenso. Sobre el atuendo que lució en la pasarela, se trataba de un vestido de color amarillo con falda larga, plisado, mangas bombachas y cuelo de tortuga con un moño de tela al frente.

Lo lució acompañado de unas botas negras antas y un abrigo esponjoso con un forro de flores coloridas, así como un cinturón clásico de la marca y una bolsa de piel roja con el nombre de Gucci. “Chica Gucci por siempre”, expresó.

La famosa desfiló en el debut del diseñador de modas Demna Gvasalia, quien es actualmente el director creativo de Gucci, cofundador de Vetements ​y exdirector creativo de Balenciaga. “Fue un sueño caminar la pasarela en el debut de Demna de la colección Gucci Cruise”, celebró Paris.

“Demna, eres un verdadero visionario y fue icónico tomar el Times Square contigo”, celebró. En las imágenes que compartió, podemos ver varios momentos de su pasarela, así como su convivencia en el evento con otras celebridades de la moda.

Paris Hilton en México

Al final, resultó que no se trató de un look definitivo, sino de una peluca que lució la celebridad para el desfile de modas, ya que después del evento en Nueva York, la celebridad viajó a CDMX para el Tecate Emblema.

Para ese entonces, la celebridad ya lucía de nuevo su característica melena rubia, como compartió cuando publicó un video de ella subiéndose a su avión privado para llegar a su compromiso en México,

Paris Hilton encendió a miles de personas en el Tecate Emblema durante el DJ Set que ofreció en el evento musical después de la presentación de Kenia Os.