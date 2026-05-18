Gomita vende hot dogs en la iglesia | VIDEO

Gomita se encuentra en un proceso muy importante en su vida donde la fe juega un rol vital, por lo que no deja de participar en las actividades de la iglesia cristiana a la que se integró hace un par de meses.

Gomita vende hot dogs en la iglesia

Ahora, a través de sus redes sociales, Gomita compartió que decidió poner un puesto de hot dogs con intenciones de apoyar a su comunidad religiosa; la influencer compartió todos los detalles a través de redes sociales.

El proceso inició con ella yendo a comprar todo lo necesario para el negocio de comida. Incluso mostró el menú donde el hot dog sencillo tenía un costo de 20 pesos, mientras que el especial sería de 40 pesos. También vendía dos hot dogs más un refresco de sabor por 50 pesos y Coca-Cola por 20 pesos.

“Mañana voy a servir en la iglesia y voy a vender comida para recaudar dinerito para la iglesia. Tengo mucha fe, compré con demasiada fe”, explicó la creadora de contenido recientemente.

Después, le mostró a sus fans el vestido que llevaría para su servicio en la iglesia, así como el puesto que puso en la iglesia para vender sus hot dogs. La joven colgó su menú en una pared y compró todo lo necesario para la venta de los productos.

También explicó que no se trata de un negocio como muchos habían comenzado a especular a través de las redes sociales, sino que se le llama “servir” y es una actividad importante dentro de la religión cristiana.

“No es mi negocio [...] Me daba mucha ilusión poder compartir la comida con mis hermanos, en este caso venderla para recaudar más dinero para la iglesia. Todo esto corre por mi cuenta, así que esto no es negocio para mi”, aclaró.

También mostró que ya había comenzado a preparar la comida para que le llamara la atención a los creyentes que se encontraban en la iglesia y que de este modo, se acercaran a venderle.

Horas después, Gomita publicó un nuevo video en el que celebra que logró vender todos los insumos. “Se vendió todo, Gloria a Dios, creo que para la otra voy a comprar más”, celebró ella en sus redes sociales.

Aunque el momento desató críticas por parte de algunos usuarios que no entendían porqué la estrella de redes sociales se ponía a vender en lugar de donar directamente a la iglesia, otros aplaudieron la devoción de la joven por sus creencias actuales.

Te dejamos algunas reacciones: