Paris Hilton, conocida por ser multifacética, incursiona ahora en el mundo de la animación infantil con su nueva serie Paris And Pups, que llegará el próximo 23 de septiembre de 2025.

Inicialmente se publicarán cuatro episodios seguido de entregas semanales de un capítulo.El programa fue creado en colaboración con 11:11 Media (la productora de Paris), HappyNest Entertainment y 9 Story Media Group.

Además, la serie está dirigida a niñas y niños de entre 5 y 8 años y está inspirada en la vida de la celebridad. La historia retrata a Paris Star, nombre inspirado en el apodo de la infancia de la empresaria, una niña de 12 años que vive con sus cinco cachorros: Slivington, Baby, Diamond, Mugsy y Bijou.

Paris Star vive en el penthouse del lujoso Fabuluxe Hotel, un lugar lleno de diversión y amor.

Paris Hilton anunció el lanzamiento de la serie en redes sociales, donde escribió: “¡Muy emocionada de finalmente compartir el primer vistazo a mi nueva serie animada @ParisAndPups, que llega a @YouTube este septiembre!“.

“Inspirado por mis cachorros y mi amor por los animales de toda la vida, Paris & Pups es todo sobre bondad, creatividad, música, y el lazo mágico que compartimos con nuestros bebés peludos”, agregó.

Paris And Pups: ¿Dónde ver la nueva serie animada de Paris Hilton?

Paris And Pups se estrenará el 23 de septiembre de 2025. Será posible ver la serie de Paris Hilton en YouTube.

El tráiler oficial de Paris And Pups ya está disponible en YouTube.

Además, la empresa Scholastic adquirió los derechos globales de publicación de la serie de Paris Hilton y planea lanzar una colección de libros basada en Paris And Pups en otoño de 2026.