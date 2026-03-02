Fans de Shakira acuden a concierto en Zócalo desde Jalisco, Guerrero y Guanajuato, tras días de terror por bloqueos

Más de 400 mil asistentes acudieron al Zócalo a ver a Shakira, en su concierto gratuito.

Habitantes de entidades, como Jalisco, Guerrero y Guanajuato, los cuales sufrieron de narcobloqueos la semana pasada por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, acudieron a la capital del país para disfrutar del concierto de Shakira, en el Zócalo.

En un ambiente festivo y colorido, Margarita y su familia acudieron al Zócalo capitalino tras haber vivido la semana un episodio violento en su hogar, en Zapopan, Jalisco.

Nosotros vivimos en la periferia y se quemaron camiones en tres zonas de donde estamos nosotros. Estuvo muy feo. Primero fue el tarifazo del camión, luego lo del sarampión y ahora lo de El Mencho. A ver qué pasará mañana Margarita, madre de familia, en entrevista con La Razón



EL DATO: El comercio informal aprovechó el evento para vender gorras alusivas al concierto de la colombiana entre 50 y 100 pesos o pegatinas de entre 25 y 40 pesos

A una semana de ese momento duro para su familia, ahora dijo que estaban emocionados por el concierto de la intérprete de “Ojos Así”, “Waka Waka”, “Ciega Sordomuda” y “Las Mujeres Ya No Lloran”, por lo que esperaba que el evento en la capital transcurriera en calma.

Espero que todos nos divirtamos, que nos la pasemos padre, y que no haya cosas feas. Vamos a cantar y a disfrutar el concierto Margarita, madre de familia, en entrevista con La Razón



Lo anterior después de que, el domingo pasado, un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, resultara en que fuera abatido el fundador del CJNG, lo que desató narcobloqueos en al menos 20 entidades del país, así como la quema de autos particulares y camiones en vías de diversos estados por parte de integrantes de ese grupo criminal.

Ayer, Rafaela contó que en 1995 escuchó en la radio la canción “Pies Descalzos”, de Shakira, éxito estrenado ese mismo año y que titularía el primer álbum de la cantante colombiana. Desde entonces se volvió su fiel fanática.

Concierto de Shakira fue parte de la conmemoración por el Día de las Mujeres, y fue patrocinado por Grupo Corona por sus 100 años. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Desde niña entonces esperaba enfrente de la radio a que saliera de nuevo su canción. Ahora ya lo puedo escuchar cada vez que quiero. Hoy cumplo 43 años y este concierto fue mi mejor regalo, siento que fue de ella para mí Rafaela, fan que viajó desde Irapuato (Guanajuato), en entrevista con La Razón



Como ellas, Charlie Towers comentó que llegó a las 11:30 horas al primer cuadro de la ciudad desde el municipio de Ometepec, en la costa chica de Guerrero, para presenciar el concierto histórico que impuso el récord de cerca de 400 mil asistentes.

NÚMERO: Mil 800 elementos de la SSC fueron desplegados para el concierto de ayer

Por otro lado, Emilia Guerra y sus tres hijos viajaron desde Oaxaca capital hasta la ciudad e hicieron guardia por tres días sentados en una reja del Zócalo para apartar su lugar y estar en primera fila para ver a Shakira.

Concierto de Shakira reunión a seguidores de varios estados de la República. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

La mujer contó que, hasta ayer, había gastado poco más de 15 mil pesos, el cual incluyó hospedaje, traslados y alimentos.

Fans cuestionan filtros de seguridad

Para salvaguardar a los asistentes, el Gobierno capitalino no sólo prohibió la venta de alcohol en el primer cuadro de la ciudad, también desplegó a tres mil 800 policías y estableció filtros para entrar al Zócalo, los cuales causaron confusión de los asistentes por los objetos que en algunos eran decomisados y en otros no.

DATO: A 150 pesos costaba la peluca morada en referencia a un video de Shakira

Ana, quien habita en la alcaldía Iztacalco, resaltó la importancia de estos eventos gratuitos (que, en este caso, fue realizado por grupo Corona, en conmemoración de sus 100 años), pero lamentó que los filtros de seguridad fueran desiguales con los asistentes.

Shakira interpretó varios de sus grandes éxitos. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Sí me encontré con policías que sí te revisan y todo, pero a mi mamá le quitaron la sombrilla, porque no podía pasar con ella, y que mal, por la salud de mi mamá, pues el sol está fuerte y hay muchísima gente aquí con sombrillas que pudo pasar Ana, fan que vino desde alcaldía Iztacalco, en entrevista con La Razón



En un recorrido, este diario observó que cada dispositivo en los accesos al Zócalo había criterios diferentes de revisión. Mientras que en Madero no había problema con pasar con sombrillas, eso no pasaba en 5 de mayo, donde inclusive no se permitía pasar con cinturón.

Decenas de personas prefirieron tirar sus cinturones, bancos, sombrillas, comida y hasta perfumes en ese acceso, con tal de ver a Shakira.

Shakira volvió a dar un concierto gratuito en el Zócalo de la CDXM; el primero fue en 2007. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Desde muy temprano, en el Zócalo se registró basura, la cual tiraban los asistentes y comerciantes, que personal de limpieza retiraba al momento.

Los objetos que les eran decomisados a los asistentes, como perfumes, aguas o algún otro líquido no alcohólico, también serán vaciados o destruidos, según dijo un trabajador de limpieza.

Sobre los cinturones, el trabajador de limpia dijo que, según entiende, los tiran a la basura, pero que “no falta que le guste uno y se lo lleve a su casa“.

