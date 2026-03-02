Esta será la fecha de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, ¿Cuándo se casan?

¡La boda de Taylor Swift y Travis Kelce está más cerca de lo que crees! Todo parece indicar que la pareja ya tiene fecha para casarse, a menos de un año de haber dado a conocer su compromiso.

Fue en agosto del 2025 que Taylor Swift y Travis Kelce compartieron una publicación en la que podemos verlos juntos y muy enamorados, donde lo que resalta es el enorme anillo que el jugador de fútbol americano le dio a la superestrella pop.

Desde que se dio la noticia, en redes sociales se ha especulado mucho sobre cuándo se llevará a cabo la ceremonia de bodas, pues ambas celebridades cuentan con agendas ajustadas y el deportista no ha definido si seguirá en la NFL en 2026.

De acuerdo con diversos reportes de la prensa internacional, la boda se celebrará el sábado 13 de junio. La fecha es especial pues el 13 fue elegido por Taylor como un amuleto de la suerte, lo que habría tenido que ver con la elección de la pareja.

Sobre dónde se llevará a cabo, se presume que Ocean House, un recinto ubicado en Watch Hill, Rhode Island, es el lugar donde la pareja se dirá el “sí, acepto” frente a sus invitados, aunque se desconoce qué tan grande será el evento.

Sin embargo, de acuerdo con Page Six, la pareja también está analizando otras posibles sedes en Tennesse para una segunda ceremonia. Incluso se rumora que el casamiento podría llevarse a cabo en una isla privada para evitar que externos conozcan los detalles.

Travis Kelce y Taylor Swift ı Foto: IG: @killatrav

Los rumores de romance entre la cantante y el ala cerrada comenzaron a mediados del 2023 y fue en septiembre del mismo año que ella asistió por primera vez a un partido de los Chiefs en el Arrowhead, que se confirmó su relación.

A pesar de ello, se sabe que el romance venía de meses atrás. Fue Travis quien buscó acercarse a la artista durante el The Eras Tour, donde él deseaba darle un brazalete con su número; tiempo después, consiguieron coincidir.

Para la temporada 2024, Taylor siguió asistiendo a algunos partidos de la NFL, aunque lo intercaló con sus presentaciones del Eras Tour en Europa, en agosto de 2024, y en Estados Unidos y Canadá a finales de año.

El 26 de agosto de 2025, Taylor Swift y Travis Kelce dieron a conocer su compromiso. La pedida de mano ocurrió después de que la pareja grabara en el New Heights Show, podcast del deportista y su hermano Jason Kelce.