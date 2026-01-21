Los mensajes privados de Taylor Swift y Blake Lively donde insultan a Justin Baldoni

El caso legal entre Blake Lively y Justin Baldoni por lo ocurrido durante la grabación de la película Romper el Círculo sigue en curso y ahora se han filtrado las conversaciones entre la actriz americana y su íntima amiga, Taylor Swift.

Fue en enero del 2025 cuando se comenzó a hablar por primera vez sobre Taylor Swift en el caso de Blake Lively contra Justin Baldoni, pues se mencionaba que la cantante estuvo presente en una reunión junto con ambos actores y Ryan Reynolds.

El papel de Taylor Swift en la demanda de Justin Baldoni contra Blake Lively ı Foto: IG:@blakelively, @taylorswift y @justinbaldoni

En dicho encuentro, el director de Romper el círculo habría recibido comentarios de cómo debería dejar que su coestrella escribiera el guion para una de las escenas de la cinta, a lo que posteriormente él expresó que no era necesario hacer una reunión para convencerlo con presión de terceros.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Meghan Trainor presenta a su tercera hija con polémica FOTO tras haberla tenido por vientre de alquiler

Poco después, se informó que la cantante de ‘I forgot that you existed’ no testificaría en el caso y que incluso había cortado su relación con su íntima amiga, a pesar de ser la madrina de sus hijos.

Los mensajes de Taylor Swift y Blake Lively

En medio del proceso judicial por el caso de Blake, se presentaron una serie de mensajes con Taylor sobre Baldoni, quien enfrenta acusaciones de acoso sexual y represalias laborales durante la grabación de ‘Romper el círculo’.

Looks like Taylor Swift and Blake Lively were just nasty mean girls conspiring to take Justin Baldoni’s movie from him.



The text messages show that Taylor Swift straight up lied about her involvement. For someone so upset about her masters being stolen she was sure eager to… pic.twitter.com/yXRLv7z65G — Shiny Happy Person (@HRH_SHP) January 21, 2026

La actriz describe al famoso como “un director idiota” y un “payaso” que “cree que es escritor”, mientras le pide a la cantante que revise la nueva versión de guion que ella había trabajado, ante lo que la estrella pop aseguró que “haría lo que fuera por ella”.

Los documentos de la corte también señalan que la cantante llamó al director del filme “una perra”, lo que generó sorpresa en el público. “Creo que esta perra sabe lo que viene porque ya sacó su pequeño violín”, se burló Taylor en el mensaje.

Esta reacción de Taylor Swift desató controversia, ya que si bien algunas personas lo encontraron adecuado por las acusaciones de acoso de Justin Baldoni, otros recuerdan la reacción de ella cuando fue llamada así por Kanye West.

Ironically, the first appearance of the word “bitch” in Blake Lively’s sexual harassment lawsuit was directed at Justin Baldoni by Taylor Swift. pic.twitter.com/BzCTgGRpOw — Resigned To Hillary (@Resigned2HRC) January 20, 2026