Meghan Trainor generó polémica en redes sociales tras presentar a su hija recién nacida con una fotografía que algunos interpretaron como una simulación de parto. La cantante estadounidense recurrió a la gestación subrogada, lo que generó debate sobre la maternidad en redes sociales.

No es la primera famosa en recurrir a este método para tener hijos, destacan la empresaria e influencer Kim Kardashian y la actriz Lilly Collins.

Meghan Trainor presenta a su tercera hija con polémica FOTO tras haberla tenido por vientre de alquiler

Meghan Trainor anunció que su tercera hija, Mikey Moon, nació el 18 de enero mediante gestación subrogada o vientre de alquiler. La artista compartió en Instagram una imagen donde aparece cargando a la bebé en su pecho desnudo.

Esta foto fue interpretada por algunos usuarios como una recreación del momento del parto, lo que generó críticas y acusaciones de “simular” una experiencia que no vivió físicamente, pues otra mujer dio a luz en su lugar.

“Nuestra niña Mikey Moon Trainor finalmente ha llegado al mundo gracias a nuestra increíble supermujer sustituta. Agradecemos siempre a todos los médicos, enfermeras, equipos que hicieron posible este sueño", señaló la cantante.

Además, agregó que la gestación subrogada fue la última opción que tuvo para tener más hijos; afirmó que sus dos hijos están muy emocionados de conocer a su hermana. “Tuvimos conversaciones interminables con nuestros médicos en este viaje y esta fue la manera más segura para nosotros de poder seguir creciendo nuestra familia”, escribió Meghan Trainor.

Meghan Trainor comparte foto con su bebé ı Foto: IG meghantrainor

Algunos seguidores de Meghan Trainor celebraron la llegada de la bebé y felicitaron a la cantante por ampliar su familia. Sin embargo, otros cuestionaron la forma en que eligió compartir la noticia y por elegir la gestación subrogada, pues se critica el hecho de “vender y comprar” vidas.

Algunos comentarios en Instagram que contra de la cantante fueron:

“Si me enterara de que mi mamá le pagó a otra señora para hacer todo el esfuerzo maternal me sentiría muy diferente acerca de ella”.

“Quiero decir, no es como si tuviera un bulto de bebé que esconder, así que probablemente fue fácil ocultarlo”.

“Es trata de personas, no es su bebé”.

¿Cuántos hijos tiene Meghan Trainor?

Meghan Trainor es madre de tres hijos:

Riley , de cuatro años.

Barry , de dos años.

Mikey Moon, la bebé recién nacida que presentó en este enero.

¿Quién es el esposo de Meghan Trainor?

La intérprete de “All About That Bass”, Meghan Trainor, está casada con el actor Daryl Sabara, conocido por su papel protagónico en la saga Spy Kids o Miniespías.

La pareja contrajo matrimonio en 2018 y desde entonces ha compartido abiertamente su vida familiar en redes sociales, como en esta ocasión con el nacimiento de su tercera hija, mediante gestación subrogada.