Pistas apuntan a que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en el Madison Square Garden

Permisos y algunas fuentes sugieren que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en Nueva York la próxima semana, informó el New York Times este miércoles.

Swift, una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, y Kelce, tricampeón de la Super Bowl, anunciaron su compromiso en agosto. Se ha especulado sobre cuándo y dónde se casarían la pareja.

Se presentó un permiso ante la ciudad de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 hasta el mediodía del 4 de julio para un evento el 3 de julio, según informó el Times, citando a tres personas con conocimiento del asunto.

La portavoz del Ayuntamiento, Dora Pekec, confirmó a Reuters que se había presentado un permiso con esos datos.

Varios miembros del equipo de fútbol americano de Kelce, los Kansas City Chiefs, han reservado habitaciones de hotel para fechas alrededor del 3 de julio en el hotel Marriott Marquis de Times Square, según el periódico.

Dos fuentes dijeron al periódico que el plan contemplaba una reunión íntima de unas 100 personas en el Jardín el 2 de julio, y unas 1.000 el 3 de julio para una “celebración más llamativa, con posibles apariciones en el escenario”.

Winick Productions, una empresa de organización de eventos, presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos de Actividades Callejeras de la ciudad a principios de junio, según informó el periódico. La empresa solicitó autorización para instalar una carpa o dosel fuera del pabellón para el evento, que según informó incluiría entre 500 y 999 asistentes.

Reuters no pudo confirmar de inmediato que la boda se celebraría en julio. Los representantes de Swift, Madison Square Garden y Winick no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

La semana pasada, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, sugirió que la boda de Swift se celebraría pronto. Mencionó las bodas del cantante al hablar sobre la Copa Mundial de futbol.

“Estamos acostumbrados a grandes eventos y estamos increíblemente emocionados por este. Sabemos que coincide con la carrera de los Knicks en las Finales. Sabemos que coincide con el 4 de julio, America 250, la boda de Taylor Swift, todo al mismo tiempo. Y estamos muy emocionados de dar la bienvenida al mundo aquí”, dijo a los periodistas, haciendo referencia al 250º aniversario del campeonato de Estados Unidos y de baloncesto.

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