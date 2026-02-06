Cinco datos de ‘Opalite’, el nuevo videoclip de Taylor Swift

Taylor Swift estrenó en Apple Music y Spotify el video musical de Opalite la mañana del 6 de febrero, lo que desató furor entre los fans de la cantante americana, al ser un desfile total de estrellas y por su gran producción.

Cinco datos del video de ‘Opalite’ de Taylor Swift

Opalite es una de las canciones más destacada del polémico álbum de Taylor Swift ‘The Life of a Showgirl’ y la artista no dudó en tirar la casa por la ventana para su video musical. Ante ello, los fans han analizado con lupa el nuevo video.

A continuación, te compartimos cinco datos del videoclip que hemos notado o que la misma Taylor ha comentado recientemente. Entérate.

La idea del video de ‘Opalite’ llegó en una entrevista

“La idea del vídeo musical de Opalite cayó en mi imaginación cuando estaba haciendo una promoción para The Life of a Showgirl. Fui invitada en uno de mis programas favoritos, The Graham Norton Show. Recuerdo haber pensado que fui ridículamente suertuda con el grupo con el que fui emparejada", recordó.

En aquel momento, la famosa se reunió en el programa con Cillian Murphy, Domhnall Gleeson, Greta Lee, Jodie Smith, y Lewis Capaldi, personas que asegura admirar desde lejos.

“Cuando todos estábamos hablando durante la emisión, Domhnall hizo una broma de corazón sobre querer estar en uno de mis vídeos musicales, ¡estaba bromeando! Excepto que en ese momento durante la entrevista, me sorprendió instantáneamente una *idea*“, contó.

Las estrellas

Siguiendo su idea, la celebridad no solo incluyó a todo el elenco que la acompañó en dicho programa, sino a varias personas más, incluyendo a algunos famosos asistentes de The Eras Tour, por lo que generó mucha curiosidad incluso en quienes no consumen la música de Taylor pero disfrutan de los otros artistas.

¿No se lanzó en YouTube?

Una decisión sorprendente es que el video de ‘Opalite’ está disponible en Apple Music y Spotify, pero no en YouTube, una decisión arriesgada y solo alguien como Swift podría lograr. Y es que en diciembre, YouTube dio a conocer que retiraría sus datos de reproducción de todas las listas de Billboard

Billboard a su vez decidió hacer un cambio en la metodología de sus charts, que dará mayor peso a las reproducciones de suscripción que a las reproducciones con publicidad, con el fin de reflejar mejor los cambios en el comportamiento del consumidor y el aumento de los ingresos generados por el streaming en la industria.

Referencias a otras canciones

Los fans de la cantante identificaron varias referencias a canciones de diferentes discos de la artista en el video musical, principalmente representaciones visuales de lo que escribió en el pasado como una caja con una frase de ‘my boy only breaks his favorite toys’.

fresh out the slammer, "at the park where we used to sit on childrens swings" pic.twitter.com/tSzSGKqgKC — pt ⸆⸉ (@socasuallygay) February 6, 2026

‘I’m the problem, it’s me’

Un dato que muchos fans notaron es que la famosa se rocía ‘Opalite’, un producto que en el video musical sirve como una manera de solucionar las cosas. Los seguidores de la artista aseguran que esta es una manera en la que ella busca dejar ver que pensaba que los problemas eran por su causa.

Como dato extra, Taylor Swift dirigió el video musical.