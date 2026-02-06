¿Quiénes son todos los famosos que salen en el video de Opalite de Taylor Swift?

Taylor Swift estrenó el video musical de “Opalite”, segundo sencillo de su más reciente álbum The Life of a Showgirl (2025).

El clip destaca por tener una estética retro que recuerda a las comedias románticas de los años ochenta y noventa. A pocas horas del lanzamiento, en redes sociales las fans comentan con emoción la impresionante lista de celebridades que acompañan a la cantante.

Esta producción audiovisual podría volverse parte de la cultura pop pues aparecen actores, músicos y figuras del entretenimiento que aportan humor y referencias a ciertas etapas de la carrera artística de Taylor. Descubre quiénes son todos los famosos que salen en “Opalite”.

El videoclip de “Opalite” de Taylor Swift sorprendió a miles de personas de todo el mundo, ya que reúne a un elenco diverso que sorprende por su variedad. Algunos de ellos son:

Domhnall Gleeson: El histrión irlandés interpreta al galán de Taylor.

Cillian Murphy: Aparece en un cameo épico, además de ser el rostro de un anuncio ficticio del producto “Opalite”.

Lewis Capaldi: El cantante escocés da vida al fotógrafo de la pareja.

Jodie Turner-Smith: Con la elegancia que la caracteriza, lideró una escena de aeróbicos ambientados en la atmósfera noventera del video.

Greta Lee: La actriz estadounidense recordada por la película Vidas Pasadas es la intérprete musical.

Graham Norton: Aparece en un papel cómico, promocionando el producto “Opalite” dentro del universo del video.

¿Dónde ver el video de Opalite de Taylor Swift?

El estreno inicial de “Opalite” se realizó en Spotify Premium y Apple Music, ambas son plataformas de suscripción que ofrecieron acceso exclusivo a los fans. Sin embargo, para quienes no cuentan con estas suscripciones, el video estará disponible en YouTube a partir del domingo 8 de febrero.

Esta estrategia estaría relacionada con los cambios que fueron anunciados recientemente en la forma en que Billboard contabiliza las reproducciones, pues ahora se priorizan las plataformas de pago antes que las gratuitas.

“Opalite” es el segundo sencillo del álbum The Life of a Showgirl, que fue lanzado en 2025. A pocas horas del estreno, el nuevo clip de Taylor Swift se posiciona como uno de los lanzamientos más comentados del año.