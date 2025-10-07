Taylor Swift aclara por qué no participará en el Super Bowl | VIDEO

Mucho se ha especulado sobre el motivo por el que Taylor Swift no se presentará en el medio tiempo del Super Bowl a pesar de que desde hace años ha sido una de las artistas más aclamadas por el público para hacerlo, sobre todo desde que inició su relación con Travis Kelce.

Taylor Swift aclara porqué no irá al Super Bowl

Fue en su participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que Taylor Swift promocionó su nuevo álbum The Life of a Showgirl y entre los diferentes temas que tocaron, se incluyó un breve diálogo sobre el Super Bowl.

Fue en un segmento que se abordaron varios rumores sobre la vida de la famosa, que ella misma tenía que confirmar o desmentir. Entre las especulaciones, se decía que rechazó cantar en la final de la NFL porque la liga se negó a su solicitud de poseer las imágenes del medio tiempo.

“No”, dijo al respecto Swift, antes de aclarar a detalle el motivo por el que no se presentará. Y es que aseguró que para iniciar, nunca ha recibido una oferta formal al respecto.

Por otro lado, mencionó que su equipo de trabajo tiene una gran relación con el de Jay Z, que es la fuerza creativa detrás del espectáculo y simplemente hacen una llamada casual sobre qué opina sobre la idea de ser parte del show.

“Siempre podemos decirle la verdad: que estoy enamorada de un chico que practica ese deporte en ese campo”, explicó Taylor sobre lo estresante que le resulta ver a su prometido, Travis Kelce, en la cancha, lo que influye en su decisión de participar.

“The whole season I’m locked in on what that man is doing on that field…. The man that I love.. can you imagine I’m like ‘I wonder what my choreo should be?’” 😂



Taylor addressed the SuperBowl rumors on @FallonTonight! pic.twitter.com/TqETkcqQOx — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) October 7, 2025

Siguió: "Toda la temporada estoy absorta en lo que hace ese hombre en la cancha ¿Te imaginas si él está ahí fuera cada semana arriesgando su vida, practicando este deporte tan peligroso, de mucha presión e intensidad, y yo pienso: ‘Me pregunto cuál debería ser mi coreografía. Creo que deberíamos hacer dos versos de ‘Shake it Off’, ‘Blank Space’ y ‘Cruel Summer’, sería genial’?”.

A pesar de que en sus declaraciones Taylor Swift dejó claro que una gran preocupación suya es el bienestar de su prometido en los juegos de la NFL, aclaró que Travis Kelce no tendría problema con verla en el medio tiempo: “Esto no tiene nada que ver con Travis, le encantaría que lo hiciera. Simplemente estoy demasiado absorta”, aclaró.