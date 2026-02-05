¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner siguen juntos?

Timotheé Chalamet se encuentra en París, Francia, promocionando su película Marty Supreme, nominada a varios premios importantes esta temporada. Sin embargo, parece ser que se tomó un rato para descansar y divertirse.

El actor de 30 años fue captado en la capital francesa junto a unos amigos, saliendo de un lujoso hotel. Pero lo que más llamó la atención es que una mujer que formaba parte del grupo intentó con urgencia cubrirse el rostro al ser fotografiada por los fans, lo que generó rumores de que Chalamet podría estar saliendo con ella y siendo infiel a Kylie Jenner.

Ahora internautas se preguntan si la empresaria y el histrión siguen juntos. Te contamos lo que se sabe sobre una de las relaciones más destacadas en el mundo del espectáculo.

Timothée Chalamet es visto en París con una famosa actriz francesa

El actor Timothée Chalamet volvió a ser tendencia mundial tras ser captado en París junto a la actriz franco-rumana Anamaria Vartolomei, reconocida por su papel en El acontecimiento. Otros jóvenes, que se asume son amigos de los intérpretes, también se encontraban con ellos.

Según imágenes y videos difundidos en redes sociales, fueron vistos saliendo de un lujoso hotel parisino durante la noche del 4 al 5 de febrero. En las grabaciones se observa cómo intentan esquivar a los paparazzi, pues regresan por unos minutos al interior del edificio antes de salir nuevamente acompañados por personal de seguridad.

El encuentro generó diversas especulaciones sobre la vida personal de Timotheé Chalamet, sobre todo porque desde hace varios años mantiene una relación amorosa con la empresaria de 28 años Kylie Jenner.

Algunos internautas interpretaron la escena como una posible señal de romance o incluso de infidelidad, mientras que otros señalaron que el actor estaba acompañado de un grupo de amigos y colegas, por lo que se podría tratar de un encuentro más casual.

Timothée Chalamet was spotted w/ French-Romanian actress Anamaria Vartolomei in Paris. pic.twitter.com/IgkDVquIo7 — The XO Show ™ (@latenightxoshow) February 5, 2026

¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner siguen juntos?

La relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner comenzó a surgir en 2023, cuando fueron vistos juntos en Los Ángeles y posteriormente confirmaron su romance al aparecer públicamente en el concierto de Beyoncé.

Desde ese momento han asistido juntos a eventos como el US Open 2023, la gala del Met 2024 y, recientemente, a los Globos de Oro 2026, donde se mostraron cercanos y cómplices. El actor de 30 años incluso agradeció a su novia durante su discurso de premiación por Marty Supreme.

No obstante, en este momento los rumores de una posible infidelidad de Chalamet a Jenner crecen con rapidez, dejando a los fans de la pareja con el corazón destrozado.

Por ahora ni Timothée Chalamet ni Kylie Jenner han emitido declaraciones oficiales, lo que mantiene la incertidumbre en redes sociales, pero indicaría que los famosos siguen siendo novios. Además, algo que alimenta los rumores, es que la empresaria y modelo estadounidense limitó los comentarios de su cuenta de Instagram.