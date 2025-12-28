Timothée Chalamet comparte FOTO con la camiseta de la Selección Mexicana y causa furor

Timothée Chalamet publicó una serie de fotos en Instagram para celebrar su cumpleaños número 30. En el post, podemos ver una serie de imágenes que lo muestran en diferentes etapas de su vida y las primeras emocionaron a sus seguidores mexicanos.

Y es que en las primeras imágenes, podemos ver a Timothée Chalamet cuando era mucho menor y mientras se encontraba en un partido. Destaca su playera de manga larga de la Selección Mexicana, un detalle que no pasó desapercibido.

Más de 20 millones de seguidores lo vieron en la foto donde aparece con la camiseta del Tri, además de realizando otras actividades deportivas. Aparece jugando tenis de mesa y luciendo una gorra de los New York Yankees, en referencia a su ciudad natal.

“Gracias por las felicitaciones de cumpleaños”, escribió en su perfil de Instagram. Rápidamente, la imagen vistiendo la camiseta verde del Tri se viralizó entre sus seguidores en México, quienes celebraron el inesperado vínculo. Algunas de las reacciones en redes sociales fueron:

“Timmy, hermano, ya eres mexicano”.

"No me esperaba ver a Timothée con una playera de la selección mexicana“.

“Por ti, vería la selección Timmy”.

“Abrazar la camiseta del Tri en su propio cumpleaños”.

La camiseta es la que usó el Tri entre 2008 y 2009, una etapa liderada por el director técnico sueco Sven Goran Eriksson que fue marcada por el relevo técnico con la llegada de Javier Aguirre y la eliminación en octavos de final del Mundial de Sudáfrica 2010.