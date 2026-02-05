Iniciamos febrero con el nombre de Anamaria Vartolomei circulando con fuerza en medios de comunicación y redes sociales.

La actriz franco-rumana, reconocida por su talento en el cine europeo y galardonada con el César a Actriz Revelación por El acontecimiento (2021), se convirtió en tema de conversación tras ser vista en París saliendo de un hotel junto a Timothée Chalamet y un grupo de amigos.

El encuentro entre los famosos despertó la curiosidad de miles de personas sobre su vida personal y profesional, por eso aquí te contamos quién es Anamaria Vartolomei, de dónde es, quién es su pareja actual y parte de su trayectoria en el mundo cinematográfico.

¿Quién es Anamaria Vartolomei? Pareja, edad, estatura, de dónde es...

Anamaria Vartolomei es una actriz que nació el 9 de abril de 1999 en Bacău, Rumania. Tiene nacionalidad francesa y rumana. Actualmente tiene 26 años y mide aproximadamente 1.70 cm.

Desde muy pequeña mostró interés por la actuación y, con apenas diez años, debutó en el cine con My Little Princess (2011), donde compartió pantalla con Isabelle Huppert. Ese papel le valió una nominación al premio Lumières como Actriz Revelación, marcando el inicio de una carrera prometedora.

Hoy Anamaria Vartolomei es considerada una de las intérpretes jóvenes más destacadas del cine europeo debido a su actuación en la película El acontecimiento (2021), donde interpretó a Anne, una estudiante enfrentada a un embarazo no deseado en la Francia de los años 60.

La crítica alabó su actuación y en 2022 recibió el Premio César a la Mejor Actriz Revelación, además de otros reconocimientos internacionales. Desde entonces, ha participado en producciones como Méduse (2022), El conde de Montecristo (2024) y el biopic Maria (2024), donde encarnó a la actriz Maria Schneider.

¿Quién es la actual pareja de Anamaria Vartolomei?

Sobre su vida personal, Anamaria Vartolomei mantiene un perfil discreto, pues no ha confirmado públicamente relaciones sentimentales. Sin embargo, este jueves 5 de febrero fue protagonista de la controversia al ser vista por fanáticos y paparazis junto a Timothée Chalamet en París, lo que generó especulaciones sobre un posible romance o infidelidad del actor hacia Kylie Jenner, quien, hasta donde se sabe, es su actual novia.

Hasta el momento, ni los actores ni la modelo de la dinastía Kardashian-Jenner han comentado algo al respecto. No obstante, el hecho de que Anamaria Vartolomei se haya cubierto el rostro fue interpretado como un gesto sospechoso por los fans e internautas.