Tras casi tres años juntos, el director Tim Burton, de 67 años, y la actriz Mónica Bellucci, de 60, hicieron pública su separación mediante un comunicado conjunto. En el mensaje se afirma que la decisión de seguir rumbos distintos fue tomada “con gran respeto y un profundo afecto mutuo”.

Tim Burton y Mónica Bellucci anuncian su separación tras casi 3 años de relación

El comunicado del realizador y la modelo italiana fue enviado a Elle France y luego difundido por el medio. “Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Mónica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados”, dice el texto publicado.

La relación entre ambas figuras del cine se hizo pública en febrero de 2023, cuando el director estadounidense fue captado besando a la actriz italiana mientras paseaban por Santa Mónica, California. Aunque inicialmente optaron por no confirmar su romance de manera directa, fue en junio de ese mismo año cuando Mónica Bellucci admitió el romance en una entrevista con Elle France.

Tim Burton y Mónica Bellucci en diciembre de 2024 ı Foto: IG @monicabellucciofficiel

Se especula en redes sociales que los famosos se conocieron por primera vez en el Festival de Cannes de 2006, sin intereses románticos.

Aproximadamente en 2010 comenzaron una amistad que se fortaleció luego del Festival Lumière de Lyon, en octubre de 2022, según información del medio Paris Match. Mónica Bellucci fue invitada de honor en dicho evento y entregó el Premio Lumière a la trayectoria a Tim Burton.

Fue hasta 2024, cuando Tim Burton dirigió por primera y única vez a la actriz italiana en la película Beetlejuice Beetlejuice.

Su última aparición pública como pareja tuvo lugar el 14 de junio, durante la edición número 71 del Festival de Cine de Taormina, donde el director fue captado dando un beso en la mejilla a la también modelo frente a las cámaras. Este momento causó emoción en redes sociales, pues las demostraciones públicas de afecto fueron pocas durante su relación de casi 3 años.

Otras parejas de Mónica Bellucci y Tim Burton

Monica Bellucci y Vincent Cassel (actor francés) estuvieron casados desde 1999 hasta 2013. Se conocieron en el rodaje de la película L’Appartement (1996) y tienen dos hijas, Deva Cassel y Léonie Cassel.

Mientras tanto, Tim Burton ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida, pero no se ha vuelto a casar tras su primer matrimonio con la artista alemana Lena Gieseke, con quien estuvo casado de 1987 a 1991.

Más tarde mantuvo una relación con la actriz y modelo Lisa Marie durante los 90. Sin embargo, su relación más conocida fue con la actriz británica Helena Bonham Carter, con quien estuvo desde 2001 hasta 2014, con quien tuvo dos hijos: Billy Raymond Burton y Nell Burton.