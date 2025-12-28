Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa, a los 91 años

Una fotografía de Brigitte Bardot en una exposición en París.

La actriz, cantante y activista francesa, Brigitte Bardot, falleció a los 91 años de edad, informó la Fundación que llevaba su nombre.

A través de un comunicado difundido a medios, la Fundación Brigitte Bardot informó el deceso de quien fue considerada una de las actrices más representativas del cine francés, especialmente durante los años 50 y 60.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación, se lee en el comunicado, recuperado por el diario The Guardian.

La Fundación no dio más detalles sobre el deceso de la actriz, ni cómo o cuándo ocurrió.

La comunidad cinéfila lamentó el fallecimiento de Bardot. Incluso, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, escribió un sentido mensaje para despedir a la actriz.

“Sus películas, su voz, su deslumbrante fama, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne... Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, esplendor universal. Nos conmovía. Lloramos la pérdida de una leyenda del siglo”, escribió Macron en sus redes sociales.

Nacida en 1934, Brigitte Bardot fue una de las actrices más reconocidas del cine francés, quien trabajó con grandes directores como Jean-Luc Godard, ícono de la llamada Nueva Ola Francesa.

Bardot comenzó su carrera fílmica a principios de la década de los años 50, pero ganó notoriedad internacional con la cinta Y Dios creó a la mujer (dir. Roger Vadim, 1956).

Otros de sus papeles más destacados en la pantalla grande fueron El desprecio (1963) y Masculino-Femenino (1966), ambas dirigidas por Jean-Luc Godard, las cuales terminaron por darle un rol destacado en la llamada Nueva Ola Francesa.

A los 39 años de edad, en 1973, Bardot se retiró de la actuación para enfocarse en el activismo en favor de la defensa de los animales, lo cual la llevó a crear la mencionada Fundación Brigitte Bardot, en 1986.

De esta forma, Bardot se convirtió también en una figura con opiniones de peso para la política de su país. Sin embargo, no estuvo exenta de controversias, especialmente al declarar su apoyo a la derecha y a la ultraderechista Marine Le Pen.

Bardot acusó que Francia se había vuelto “sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar…” y que la derecha era el “único remedio urgentísimo para la agonía”.

En octubre, agencias internacionales habían reportado que Bardot había sido hospitalizada por una intervención quirúrgica de urgencia, a causa de una enfermedad grave.

