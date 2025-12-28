¿Quién fue Brigitte Bardot, icónica actriz francesa? | PERFIL

La actriz francesa Brigitte Bardot falleció a los 91 años de edad, según informó la Fundación que lleva su mismo nombre, lo cual entristeció a la comunidad cinéfila, quien la recuerda como un ícono del séptimo arte.

A través de un comunicado difundido a medios, la Fundación Brigitte Bardot informó este domingo 28 de diciembre sobre el fallecimiento de la actriz. Inmediatamente, la comunidad cinéfila e internacional reaccionaron con tristeza a la noticia.

La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, Madame Brigitte Bardot, actriz y cantante de renombre mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y energía al bienestar animal y a su fundación Fundación Brigitte Bardot



Pero, ¿quién fue Brigitte Bardot y por qué su pérdida pesó tanto en el mundo del cine? Te contamos.

Actriz, cantante y activista: Ella fue Brigitte Bardot

Brigitte Anne-Marie Bardot nació en septiembre de 1934, en lo que se ha descrito como un hogar de clase media alta y un ambiente “burgués”. Creció en una familia católica tradicional, lo cual no le impidió encontrar su pasión por el arte desde muy joven.

Así, una joven Bardot, quien desde pequeña se sintió atraída por las artes escénicas, estudió ballet y obtuvo una plaza en el prestigioso Conservatorio de París. Simultáneamente, a sus 15 años, obtuvo un trabajo como modelo, que la llevó a aparecer en la portada de la revista Elle.

En 1952 comenzó su carrera como actriz de cine, mediante su participación en la película Le Trou normand, si bien alcanzó notoriedad internacional hasta su aparición en la cinta Y Dios creó a la mujer (1956).

A partir de ahí, Bardot se convirtió en un ícono para el cine francés, de forma que llegó a colaborar con el respetado director Jean-Luc Godard, en cintas como El desprecio (1963) y Masculino-femenino (1966).

La capacidad de Bardot para subvertir los roles tradicionales de género la convirtió no solo en un símbolo sexual, sino en una figura de la cultura pop y en un reflejo de los cambios de actitudes en la sociedad. Reuters



Sin embargo, pese a su exitosa carrera en cine y después de 42 películas, Bardot se retiró de la actuación a los 39 años para fundar, en 1986, la Fundación Brigitte Bardot, dedicada al activismo en defensa de los animales.

De esta forma, Bardot se convirtió en figura relevante para la política de su país, lo cual, a su vez, la llevó a verse envuelta en controversias, por sus incendiarias declaraciones.

Bardot llegó a emitir comentarios en contra de las minorías étnicas, la migración ilegal a Francia, la comunidad musulmán y la homosexualidad. Incluso, llegó a ser sancionada por autoridades de su país.

La exactriz expresó un marcado apoyo a la derecha y dijo que ésta era la solución urgente ante una Francia que, expresó, se había vuelto “sombría [...] enferma, dañada [y] vulgar”. Bardot expresaba abiertamente a la ultraderechista Marine Le Pen.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am