¿Cuánto costó el lujoso vestido de Dua Lipa de la boda en Italia y quién lo diseñó?

Recientemente la intérprete Dua Lipa compartió fotografías de su segunda boda con Callum Turner en Sicilia, Italia.

El 31 de mayo la pareja contrajo matrimonio en una íntima ceremonia religiosa en Londres, Inglaterra, en el histórico Old Marylebone Town Hall. En esa ocasión, la cantante usó un diseño de Schiaparelli conformado por un traje sastre con falda larga y un sombrero de ala ancha.

Aunque en ése momento las fans quedaron encantadas con el atuendo, para la lujosa ceremonia en Sicilia, Dua Lipa portó un exclusivo vestido diseñado por CHANEL. La pieza es única y rápidamente se convirtió en tema de conversación por su complejidad, lujo y el trabajo artesanal detrás de cada detalle.

La propia marca reveló que se trata del primer vestido nupcial de alta costura CHANEL creado por Blazy y diseñado exclusivamente para Dua.

Fotos de la boda de Dua Lipa y Callum Tuner en Sicilia, Italia ı Foto: X @DUALIPA

¿Cuánto costó el lujoso vestido de Dua Lipa de la boda en Italia y quién lo diseñó?

En sus redes sociales, CHANEL compartió videos del proceso de elaboración del vestido de boda de Dua Lipa para la ceremonia realizada en Italia.

“El vestido de novia de Haute Couture de Dua Lipa ha sido hecho a mano en los talleres de la calle Cambon 31. Para este diseño único, Maisons d’art Atelier Montex, Lemarié y Lesage también contribuyeron a la realización del vestido a través de la creación de intrincados adornos. Para completar el look, las bombas de satén blancas fueron hechas a medida por Massaro”, reveló la marca.

El vestido de novia de Dua Lipa de Chanel ı Foto: X @teamduamexico

La casa francesa detalló que el vestido de boda de Dua Lipa fue bordado a mano con 480 mil cuentas por Atelier Montex, además de incluir joyas trompe l’oeil que requirieron mil 155 horas de bordado por Lesage. La pieza, que incluye una cola de dos metros, estuvo delicadamente subrayada con 25 mil plumas de Lemarié.

El velo, de seis metros de tul, mostró un imaginario poético de aves y flores, bordado con cuentas y plumas, y realzado con aplicaciones de organza cortadas a mano. Este velo excepcional necesitó más de 3 mil horas de trabajo artesanal.

Aunque CHANEL no reveló un precio oficial del vestido de boda de Dua Lipa, expertos estiman que una pieza con tal nivel de detalle y horas de trabajo podría superar fácilmente los 500 mil dólares.

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