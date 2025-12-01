Captan a Dua Lipa y su prometido bailando salsa en la CDMX

Dua Lupa llegó a México acompañada de su prometido Callum Turner y, desde entonces, ambos han sido vistos recorriendo la colonia Roma, una de las zonas favoritas de los artistas internacionales.

Su presencia anticipada ya había encendido las alertas de los fanáticos, especialmente tras la apertura de la taquería temporal “La Dua”, inspirada en su música.

La pareja fue vista primero en un restaurante conocido de la zona, donde algunos seguidores lograron capturar imágenes y videos. Sin embargo, el momento más viral ocurrió horas después.

Dua Lipa decidió visitar el tradicional Salón San Luis, famoso por su ambiente salsero. Ahí, al ritmo de la orquesta en vivo, la cantante se aventuró a la pista y sorprendió con sus pasos de salsa.

Callum Turner se mantuvo a su lado, compartiendo miradas, risas y algunos movimientos que rápidamente desataron comentarios en redes.

Además de bailar, Dua Lipa se tomó fotos con varios asistentes que no podían creer la casualidad de encontrarse con ella. La cantante continúa sumando momentos memorables en México, justo antes de sus presentaciones en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre.

Mientras que la taquería “La Dua” abrió sus puertas este 1 de diciembre dentro del tradicional local Los Caramelos, ubicado en Avenida Michoacán 93. El espacio solo estará disponible del 1 al 5 de diciembre.

Aunque el acceso a la taquería se volvió un reto pues para entrar era necesario registrarse previamente, pero los lugares se agotaron rápidamente. Las entradas están limitadas a 800 por día, cada una con un horario asignado y un máximo de 30 minutos dentro del local.

el concepto de dua lipa bailando con su prometido salsa… pic.twitter.com/PJSvcD1DgU — c⸆⸉ (@everrmessy) November 30, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT