Taquería de Dua Lipa en CDMX: así se vive la experiencia

La llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México no solo encendió la emoción por sus conciertos, sino que también desató un auténtico fenómeno gastronómico en la colonia Condesa.
Con motivo de su paso por la capital, la cantante inauguró “La Dua”, una taquería temporal que ha provocado largas filas, caos peatonal y un ambiente lleno de fans que quieren vivir esta experiencia única.
‘La Dua’ enloqueció a los fans
La taquería “La Dua” abrió sus puertas este 1 de diciembre dentro del tradicional local Los Caramelos, ubicado en Avenida Michoacán 93. El espacio solo estará disponible del 1 al 5 de diciembre.
Desde temprano, cientos de seguidores llegaron para probar los tacos temáticos y ver de cerca este concepto creado especialmente para la gira Radical Optimism Tour.
Incluso la presencia de la famosa mascota de Duolingo se robó miradas al llegar a la zona, pues entre los fans se ha vuelto una broma regular jugar con los nombres de la mascota y de la cantante.
El acceso se volvió un reto. Para entrar era necesario registrarse previamente, pero los lugares se agotaron rápidamente. Las entradas están limitadas a 800 por día, cada una con un horario asignado y un máximo de 30 minutos dentro del local.
Dentro del pop-up, los visitantes encuentran música de Dua Lipa, photo spots y un menú especial. El paquete principal, llamado La Dua y con costo de 249 pesos, incluye tres tacos inspirados en la cantante:
- Houdini (chicharrón)
- María (arrachera con frijoles)
- Radical Optimism (carne deshebrada estilo caramelo con costra de queso)
