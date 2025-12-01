Taquería de Dua Lipa en CDMX: así se vive la experiencia

La llegada de Dua Lipa a la Ciudad de México no solo encendió la emoción por sus conciertos, sino que también desató un auténtico fenómeno gastronómico en la colonia Condesa.

Con motivo de su paso por la capital, la cantante inauguró “La Dua”, una taquería temporal que ha provocado largas filas, caos peatonal y un ambiente lleno de fans que quieren vivir esta experiencia única.

Ya abrió Taquería La Dua y, como era de esperarse, los fans de Dua Lipa llegaron desde temprano para probar los taquitos de esta experiencia especial que trajo la cantante durante su visita a la CDMX.



Con esto queda inaugurada la semana Dua Lipa en la Ciudad de México 🇲🇽 pic.twitter.com/KHBp02JKsw — Indie 505 (@Indie5051) December 1, 2025

‘La Dua’ enloqueció a los fans

La taquería “La Dua” abrió sus puertas este 1 de diciembre dentro del tradicional local Los Caramelos, ubicado en Avenida Michoacán 93. El espacio solo estará disponible del 1 al 5 de diciembre.

Desde temprano, cientos de seguidores llegaron para probar los tacos temáticos y ver de cerca este concepto creado especialmente para la gira Radical Optimism Tour.

Incluso la presencia de la famosa mascota de Duolingo se robó miradas al llegar a la zona, pues entre los fans se ha vuelto una broma regular jugar con los nombres de la mascota y de la cantante.

Duolingo en la taqueria “La Dua” de Dua Lipa pic.twitter.com/3R3JiCBijD — Indie 505 (@Indie5051) December 1, 2025

El acceso se volvió un reto. Para entrar era necesario registrarse previamente, pero los lugares se agotaron rápidamente. Las entradas están limitadas a 800 por día, cada una con un horario asignado y un máximo de 30 minutos dentro del local.

Dentro del pop-up, los visitantes encuentran música de Dua Lipa, photo spots y un menú especial. El paquete principal, llamado La Dua y con costo de 249 pesos, incluye tres tacos inspirados en la cantante:

Houdini (chicharrón)

María (arrachera con frijoles)

Radical Optimism (carne deshebrada estilo caramelo con costra de queso)

🚨 TAQUERIA DUA LIPA EN CDMX 🚨



Dua Lipa, por medio de redes sociales, anunció que abrirá su propia taquería en CDMX Taquería ‘La Dua’, todo esto como parte de su visita a México con la gira Radical Optimism Tour. 🌮✨



En dicho lugar, los fans de Dua podrán encontrar souvenirs,… pic.twitter.com/7w1K1eZRQd — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) November 27, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT