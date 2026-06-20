Dua Lipa comparte FOTOS inéditas de su segunda boda con Callum Turner en Sicilia, Italia

Dua Lipa y Callum Turner: Así fue su segunda boda en Sicilia, Italia | FOTOS

La cantante británica Dua Lipa volvió a sorprender a sus seguidores al compartir imágenes inéditas de su segunda boda con el actor Callum Turner, celebrada en Sicilia, Italia.

Tras semanas de rumores, la artista por fin decidió mostrar al mundo cómo vivió uno de los días más importantes de su vida. Las imágenes reflejan la elegancia, romance y el glamur mediterráneo que permeó el evento, uno de los más esperados del año.

Dua Lipa y Callum Turner: Así fue su segunda boda en Sicilia, Italia | FOTOS

A través de su cuenta de Instagram, Dua Lipa publicó nueve fotografías que capturan distintos momentos de la ceremonia y la fiesta que tuvo durante su segunda boda con el actor Callum Turner.

En las imágenes, a la artista se le ve luciendo un vestido blanco con escote en la espalda lleno de diamantes y un largo velo, mientras que Callum Turner optó por un traje clásico negro con un moño y una pequeña flor adornando su cuello.

Las imágenes también muestran a la pareja brindando con champagne, bailando, besándose y hasta posando en tomas cómicas junto a sus amigos más cercanos. Dua Lipa además compartió un par de retratos individuales que permiten apreciar con detalle los atuendos de ambos.

La segunda celebración de la cantante y el actor tuvo lugar en Sicilia, Italia, y reunió a varias celebridades internacionales, entre ellas Adele, Katy Perry y Elton John, según algunas fotos difundidas en redes sociales, quienes acompañaron a la pareja en este evento de lujo.

Además, medios locales informaron que la fiesta duró tres días, donde los novios compartieron su felicidad y echaron la casa por la ventana.

Fotos de la boda de Dua Lipa y Callum Tuner en Sicilia, Italia ı Foto: X @DUALIPA

Tras la ceremonia, Dua Lipa y Callum Turner iniciaron una romántica luna de miel por Italia, donde se les ha visto hospedándose en el lujoso hotel Taormina, recorriendo Matera, la Costa Amalfitana y hasta la Fontana di Trevi en Roma.

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