Matan al compositor de Dua Lipa, ¿Qué le pasó a Talay Riley?

A solo días de que Dua Lipa se casara con Callum Turner y armara una enorme boda en Italia este fin de semana, la cantante americana enfrenta una delicada pérdida en su equipo de trabajo, pues uno de sus compositores principales ha muerto.

¿Qué el pasó a Talay Riley?

Conocido como Talay Riley, el compositor Mark Orabiyi de 35 años de edad, murió apuñalado. El sujeto fue encontrado malherido en el jardín de una propiedad en Pankhurst Avenue, en Silvertown, al este de Londres.

La noticia ha sorprendido al mundo de la música, quienes reconocen el trabajo que había formado el músico a través de años de colaboraciones con grandes personalidades del entretenimiento, incluyendo a Dua Lipa y Britney Spears.

Aunque la policía lo encontró aún vivo, murió antes de llegar al hospital; otro joven de 20 años resultó herido y permanece hospitalizado. De momento, se arrestó a dos hombres de 24 y 27 años de edad y una mujer de 25, pero fueron puestos en libertad sin cargos.

¿Quién es Talay Riley?

El músico ganó un Grammy y había escrito temas para Chris Brown, Nick Jonas, David Guetta, JLS, Khalid o Zendaya. Tras su muerte, varios artistas le han dedicado palabras de cariño en homenaje a su trabajo, aunque de momento, Dua Lipa no forma parte de la lista.

El británico nació el 10 de junio de 1990 en Londres, Reino Unido. Su nombre completo era Mark Olabanji A. Olayinka A. Orabiyi y comenzó a trabajar en agencias discográficas desde el año 2009.

Contaba con música propia e incluso realizó algunas giras a nivel nacional, aunque muchos lo recuerdan por sus colaboraciones con otras estrellas de diversos géneros musicales.

En ese sentido, ayudó en el año 2016 a Dua Lipa con la canción Last Dance, de su álbum homónimo. La canción obtuvo un buen recibimiento por parte de la crítica y contó con algunos remixes. El álbum donde apareció la canción contó con hits como ‘Be the one’, ‘IDGAF’ ‘New Rules’ y ‘Hotter than Hell’, marcando la identidad de la artista a nivel internacional.

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