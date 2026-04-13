Christian Nodal pospone su boda con Ángela Aguilar por este motivo | VIDEO

Christian Nodal encendió las redes sociales al revelar recientemente que pospuso su boda por la iglesia con Ángela Aguilar, pues la pareja planeaba contraer nupcias de nuevo (ya estaban casado por el civil) en mayo del 2026.

A pesar de la emoción que mostró Ángela Aguilar hace meses cuando dio a conocer que se casaría por la iglesia próximamente, ahora Christian Nodal salió a revelar que el casamiento no se llevará a cabo en el tiempo que tenían pensado.

¿Por qué Nodal y Ángela pospusieron su boda religiosa?

Fue a través de una entrevista con el periodista Moisés Salcé para el canal caribeño Telemicro que el intérprete de ‘Un Vals’ habló sobre su próximo casamiento, al revelar que la fecha en la que iba a realizar ha sido cancelada.

En la conversación con Salcé, el artista mexicano habló de manera directa sobre su boda con la nieta de Flor Silvestre, pues se le preguntó si habría alguna relación entre su próximo material discográfico y sus nupcias.

“No está planeado nada del álbum con la boda, son casas que planeamos por separado. Hemos hablado mucho de que en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo”, reveló directo y de manera contundente.

Rápidamente, él mismo dio el motivo de la decisión de no casarse en mayo del 2026: “Por la situación en México. Queremos que sea en Zacatecas (la boda)”, expresó.

@chismecito124 Nodal dice que posponen su boda por la situación que se está viviendo en México recordemos lo que les acaba de pasar en Zacatecas, y ustedes dirán por qué no se casan en Texas simple y sencillo ellos quieren su boda en Zacatecas al estilo mexicano#nodal #angelaaguilar #amor #amorreal #entrevista ♬ sonido original - Chismecito🦋

El ex de Cazzu hizo entonces referencia al accidente que ocurrió afuera del rancho El Soyate, donde él y su esposa se encontraban saliendo de la residencia cuando se vieron envueltos en un fuego cruzado entre una célula criminal y las fuerzas policiales.

“Está grave. Me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos [...] Se va a posponer (la boda)”, repuso, al explicar así que se trataba de una situación completamente ajena a ambos.

De este modo, Christian Nodal dejó ver que aunque se pospone su boda con Ángela Aguilar, no tiene nada que ver con algún tipo de problema en el matrimonio o detalles similares, sino que se trata de una cuestión de seguridad para los asistentes y ellos mismos.