Ángela Aguilar revela que le gustaría debutar como actriz | VIDEO

Ángela Aguilar reveló que le gustaría incursionar en la actuación, contó en medio de su gira Libre Corazón durante una entrevista donde reveló que sus sueños van más allá de ser una reconocida cantante de regional mexicano.

Ángela Aguilar habla de si probaría ser actriz

Fue en una conversación que Ángela Aguilar hizo mención sobre lo importante que es transmitir los sentimientos en sus canciones y plasmarlos en los videoclips de las mismas. Ante ello, habló sobre la posibilidad de actuar.

“Me encantaría, me encantaría aunque yo no sé como le hacen los actores o sea para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar porque tu tienes que sentir lo que estas cantando, pero siento que si es un mundo que me encantaría explorar”, dijo

Entre risas, destacó que si llega la oportunidad de que incursione en algún proyecto de actuación, no dudaría en probar suerte: “Dramática si soy, entonces quizás por ahí se puede hacer algo”, comentó entre risas.

La cantante sigue bajo el escrutinio del público desde que comenzó su romance con su actual esposo, Christian Nodal. Sus diversas declaraciones en diversos medios han encendido las críticas en su contra.

Y es que la narrativa pública la acusa de haber sido la amante del cantante de regional mexicano cuando él se encontraba esperando a su primera hija con Cazzu. En ese sentido, la acusan de “robamaridos” y “rompehogares”, a pesar de sus intentos de negar los rumores.

Te dejamos algunas reacciones:

“No soportó que La Jefa (Cazzu) hizo una película”.

“Ahora falta que se aviente alguna historia paranormal o algún sueño como el que tuvo Cazzu”.

“Pa’ la otra semana va a ganar un Oscar”.

"Primero arruina la música ahora quiere acabar con las películas y tele“.

"Película o serie que participe si fuese el caso, jamás la vería“.

Este año, Ángela Aguilar lanzó su primer álbum producido por su propia cuenta bajo el sello de su padre. Asimismo, comenzó su gira Libre Corazón por Estados Unidos, donde aseguran que no ha obtenido el éxito que ella deseaba debido a la polémica.