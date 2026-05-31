La cantante británica Dua Lipa y el actor inglés Callum Turner sorprendieron al mundo al contraer matrimonio en una ceremonia sumamente discreta en Londres, Inglaterra. El evento, realizado en el histórico Old Marylebone Town Hall, reunió únicamente a familiares cercanos y algunos amigos íntimos.

Aunque la boda fue privada, las imágenes filtradas rápidamente se viralizaron y causaron furor entre los fans. La ceremonia marca el inicio de una nueva etapa para la pareja, que ya tiene planeada una celebración mucho más grande en Italia.

Dua Lipa se casa con Callum Turner en Londres; filtran FOTOS de la boda

Las fotografías reveladas muestran a Dua Lipa con un traje sastre blanco de falda y chaqueta entallada, acompañado de guantes y una pamela de ala ancha, un look de época.

Por su parte, Callum Turner lució un traje cruzado azul marino oscuro, con camisa y corbata a juego, reflejando sobriedad.

Dua Lipa y Callum Turner se casan ı Foto: X @addictionlipa

La boda fue breve y emotiva, pues contó con apenas ocho invitados, quienes, según las imágenes, esperaban a los recién casados en las escaleras del registro civil, lanzando confeti mientras la pareja salía rumbo a un clásico taxi negro londinense.

.@DUALIPA left in a black taxi cab after getting married to Callum Turner in London today! 💐 pic.twitter.com/EXK4OCcai3 — Dua Lipa Hungary (Fan) (@dlipahungary) May 31, 2026

Dua Lipa y Callum Turner celebrarán boda con tres días de fiesta en Italia

Tras la ceremonia íntima en Londres, Dua Lipa y Callum Turner preparan una fiesta de tres días en Palermo, Sicilia, del 5 al 7 de junio. Entre los invitados confirmados figuran Charli XCX, Tove Lo, Mark Ronson, Rosé y Jennie de BLACKPINK, Donatella Versace y Elton John, según medios locales.

El diseñador Simon Porte Jacquemus, amigo cercano de Dua Lipa, será el encargado de vestirla durante las celebraciones.

Aunque la locación exacta se mantiene en secreto, medios italianos señalan dos posibles escenarios: la Galleria d’Arte Moderna (GAM) y el hotel Villa Igiea, un palacio del siglo XIX. Sin duda, será un evento de lujo.

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