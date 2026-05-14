Dua Lipa estrena “End of an Era: Live From Mexico”: Fecha, hora y dónde ver el concierto

Presenta una colección de sus mejores momentos en México

Este jueves, la superestrella británica anunció el lanzamiento oficial de “End of an Era: Live From Mexico”, una película de concierto y álbum en vivo grabados durante sus memorables presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte del cierre de su gira mundial “Radical Optimism”.

Para la intérprete, las fechas en la capital mexicana no fueron solo una parada más, fueron el corazón de su proyecto.

“Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y eso lo siento cada noche”, expresó la artista en un emotivo tráiler que ya circula en redes sociales.

¿Cuándo y dónde ver End of an Era: Live From Mexico?

Para que los fans puedan revivir la energía del público capitalino desde cualquier parte del mundo, Dua Lipa ha definido un calendario de lanzamientos digitales y físicos:

Película Concierto (YouTube): Se estrenará el próximo 21 de mayo de 2026 a través de su canal oficial de YouTube.

Álbum en vivo (Streaming): Estará disponible en Spotify, Apple Music y otras plataformas el 22 de mayo .

Edición Física: Las copias en CD y vinilo ya se pueden reservar y comenzarán a enviarse a partir del 5 de junio.

Los momentos más icónicos de Dua Lipa en México

El largometraje captura la esencia de los shows ofrecidos en diciembre de 2025, los cuales se volvieron virales por las sorpresas que Dua preparó exclusivamente para México.

La película presenta varios momentos destacados que han generado gran expectativa entre los fans. Entre ellos sobresale la colaboración con Maná, un dueto inédito junto a Fher Olvera para interpretar el emblemático tema “Oye Mi Amor”.

LIVE FROM MEXICOOO!!! The full tour film out May 21st 6pm (BST) on YouTube AND the live album out May 22nd!!! Pre-order link below❤️ now we can enjoy these shows forever and ever and ever, I love you!!!! Oh and just because I can’t wait… End Of An Era (Live From Mexico) OUT NOW… pic.twitter.com/XaQAWEPwTt — DUA LIPA (@DUALIPA) May 14, 2026

Asimismo, el filme incluye un homenaje a México a través de una versión de “Bésame mucho”, donde la artista muestra su dominio del español y su aprecio por la cultura del país.

Finalmente, la experiencia se complementa con un setlist de hits que incluye vibrantes versiones en vivo de éxitos mundiales como “Levitating”.

La elección de México como sede para este material no es casualidad. El tour acumuló más de 1.75 millones de boletos vendidos en 92 espectáculos por los cinco continentes, pero fue en el Estadio GNP donde la producción encontró la atmósfera perfecta para cerrar esta era.

Además de la música, el filme promete mostrar vistazos de la estancia de Dua Lipa en la CDMX, donde se le vio visitando restaurantes locales y conviviendo con sus seguidores, consolidándose como la “artista extranjera más mexicana” de la actualidad.