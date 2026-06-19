La actriz Anne Hathaway, de 43 años, sorprendió a sus seguidores esta mañana al anunciar que está embarazada de su tercer hijo. La ganadora del Oscar dio a conocer la noticia a través de un breve, pero revelador, video publicado en Instagram.

Anne Hathaway está embarazada de su tercer hijo; así lo anunció

Anne Hathaway, protagonista de El Diablo Viste a la Moda, anunció este viernes que está esperando un bebé, su tercer hijo. La actriz de 43 años publicó un video en Instagram en el que sonríe mientras muestra una pancita de embarazo y se apresura a salir de cámara.

El clip de la intérprete está acompañado del texto “Baby, I’m yours” (Bebé soy tuya, en español) y usó como banda sonora el éxito homónimo de la artista Barbara Lewis.

Anne Hathaway y su esposo, Adam Shulman, ya son padres de Jonathan Shulman y Jack Shulman. Ahora el matrimonio agranda la familia y los fans de la actriz están ansiosos por conocer al nuevo bebé.

El embarazo de la intérprete llega en una etapa algo ajetreada para Hathaway pues durante este año ha tenido mucho trabajo. Las películas de este año de la actriz estadounidense incluyen The Devil Wears Prada 2 (El Diablo Viste a la Moda 2), Mother Mary y The Odyssey (La Odisea).

¿Quién es el esposo de Anne Hathaway?

Anne Hathaway está casada desde 2012 con Adam Shulman, actor, productor y diseñador de joyería. Se conocieron en 2008 y han formado una de las parejas más discretas y sólidas de Hollywood.

Shulman es cofundador de la firma James Banks Design, especializada en piezas artesanales. Además, participó en series como American Dreams y en películas como The Dukes of Hazzard: The Beginning. También produjo Song One, protagonizada por Hathaway.

La actriz y el productor estadounidense iniciaron su relación en 2008, tras conocerse en el Festival de Cine de Palm Springs.

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