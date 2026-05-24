Anne Hathaway estuvo ciega del ojo izquierdo por 10 años: ‘Es un milagro’ | VIDEO

La actriz Anne Hathaway es una de las personalidades más destacadas de la industria del entrenamiento, quien demostró una vez más lo poco que sabemos sobre las celebridades y sus vidas privadas.

Y es que algo que muy poca gente sabía era que Anne Hathaway fue “legalmente ciega” de uno de sus ojos por casi diez años, una noticia que impactó a los fans de la estrella de Hollywood, quienes la reconocen por sus varios papeles en la industria.

Anne Hathaway estuvo ciega de un ojo

Tras dos años de descanso, la actriz arrasa este 2026 con el estreno de varias películas en la pantalla grande. Además de El Diablo Viste a la Moda 2 que ya está en cines, también veremos La Odisea, El final de Oak Street, Mother May, Alone at Dawn o Verity.

Fue durante el programa Popcast que la mujer de 43 años de edad declaró que por varios años fue “legalmente ciega” del ojo izquierdo. “Quizás esto sea demasiada información. Estuve medio ciega durante 10 años”, compartió sorprendiendo a los presentes, así como al público del podcast.

Según cuenta Hathaway, desarrolló cataratas de manera prematura entre los 30 y 40 años de edad. Esta década se relaciona con un momento en la carrera de la actriz donde redujo significativamente su participación en filmes con un papel protagónico.

Las cataratas son la opacidad del cristalino, la lente natural del ojo; el efecto de la enfermedad bloquea el paso de la luz, lo que causa visión borrosa, colores desteñidos, sensibilidad al deslumbramiento y halos en la luz nocturna.

Anne Hathaway reveals she was legally blind in her left eye from ages 30 to 40:



"I had an on-set cataract and it impacted my vision so bad that I was legally blind in my left eye. I didn’t realize how bad it had gotten until I can finally see the full spectrum and I didn’t… pic.twitter.com/8UOtxPIMI0 — Anne Hathaway Archives ⚔️ (@ahathawayfiles) May 23, 2026

Así fue como Anne Hathaway resolvió su ceguera parcial

“Terminé sometiéndome a cirugía y no me di cuenta de lo mal que se había puesto hasta que finalmente pude ver el espectro completo”, explicó la actriz con respecto a el proceso que tuvo que llevar a cabo para recuperar por completo el sentido que había quedado mermado.

“Aprecio la vista porque, literalmente, siento que cada día, al despertar, puedo ver como veo, lo cual es un milagro”, continuó la actriz. “De hecho, pienso: ‘Hace dos generaciones, eso no habría sido una opción para alguien como yo’. Así que, en realidad, me siento muy conectada con ese tipo de milagro”, señaló.

Actualmente, Anne Hathaway goza de buena salud, hasta donde se sabe y se encuentra muy activa dentro de la industria de Hollywood, donde destaca por su carisma, personalidad única y talento.