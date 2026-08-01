Para que no se te olvide, el duelo desde la curiosidad de la infancia

Las protagonistas y la directora de Para que no se te olvide.

En San Miguel de Allende, Guanajuato

La película Para que no se te olvide, ópera prima de la realizadora venezolana Marcela Jabes y que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), aborda el duelo desde la curiosidad de la infancia. Sigue la historia de una joven que filma su día a día para preservar la memoria de su madre fallecida y la de una niña que registra su vida cotidiana para un padre ausente.

“Pude escribir desde ese lugar muy personal. Era casi un exorcismo. Me acuerdo del día que me despedí de mi abuela, que estaba muy avanzada su enfermedad. Sigue viva, pero el día que le tuve que decir adiós, porque además somos migrantes y vivimos todos alejados, ese día lloré como una niña. Me sentía una niña. Éste fue el lugar que elegí para hablar del duelo”, compartió en entrevista con La Razón Marcela Jabes.

El Dato: EL Festival Internacional de Cine de Guanajuato inició el 24 de julio en la capital del estado y termina este domingo 2 de julio en San Miguel de Allende.

La directora resaltó que no quiso que la cinta se convirtiera en un drama, sino que fuera una película que apelara a “nuestras niñas interiores” y sobre la importancia de “redescubrir la magia para poder recordar cosas”.

Para que no se te olvide, que formó parte de la Selección Oficial de la Competencia de Largometraje Mexicano, cuenta con las actuaciones de Karen Martí, Samantha Castillo y Pau Menna.

Para la actriz mexicana que da vida a Clarita, Pau Menna, interpretar a esta niña que graba su día a día frente a la ausencia fue un rodaje que le permitió improvisar, divertirse e identificar aspectos que la acercaban a su personaje, como su personalidad pícara y traviesa.

“Fue un reto porque Clarita es parecida a mí, pero en algunos aspectos no, porque yo no rapeo, sin embargo me encantó rapear, me fascinó. En el rodaje éramos muy libres todos de decir lo que queríamos hacer. Era muy padre estar improvisando.

El Tip: La película fue producida por Abril Villegas y está inspirada visualmente en la estética de grabaciones caseras.

“Fue muy padre estar con Samantha porque jugábamos. Ella iniciaba el misterio, la risa, la tristeza, todo, entonces era más fácil dar la continuidad”, expresó Pau Menna a este diario.

Por su parte, para la actriz Karen Martí, dar vida a Carmen en Para que no se te olvide fue también reconectar con sí misma, aquella joven que se mudó de Monterrey para buscar oportunidades en la Ciudad de México.

“Este personaje está en un momento crucial, tiene que cerrar un ciclo y mudarse; eso significa desapegarse del lugar donde creció, de los recuerdos. Siente el dolor o la culpa de decir ‘tengo que seguir adelante, voy a dejar esto atrás’.

“Plantea muchos cuestionamientos muy íntimos de la vida. De cuando estás solita y tienes que seguir adelante. Yo soy regia, llevo 12 años viviendo en Ciudad de México y me tocó hacer eso de más chica”, compartió la intérprete.

Para que no se te olvide es un filme que nació en las aulas de Arte7 Escuela de Cine, ubicada en Coyoacán, CDMX, donde el equipo recibió apoyo de asesorías y un primer financiamiento. Pronto convocaron a más aprendices de esa casa de estudios, como la directora de fotografía Magdalena Rendón y el sonidista Alejandro Castro.

La película es una de las cintas premiadas del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), se adelantó ayer. Hoy sábado se dará a conocer el reconocimiento que obtuvo en esta edición del festival.

Cuando se reveló que la película era una de las ganadoras, aunque no se supo en cuál categoría, la realizadora Marcela Jabes celebró con un “¡Viva México, viva Venezuela!”. Además, agradeció el recibimiento que tuvo el filme en el encuentro internacional que se desarrolla en este momento en San Miguel de Allende.