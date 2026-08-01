Aleks Syntek: Hay música efímera y trascendente

En San Miguel de Allende, Guanajuato

ENTRE CANCIONES, y críticas a la industria musical actual, el cantante y compositor Aleks Syntek hizo un llamado para hacer que prevalezca la música trascendente frente a lo efímero de géneros como el reguetón y los corridos tumbados.

En la clase magistral que ofreció ayer en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), el intérprete no sólo hizo un repaso por los temas que han sido parte de proyectos fílmicos, sino que también aprovechó para reiterar su rechazo a la música que considera fast food.

El Tip: El cantante, productor, músico y autor mexicano tiene más de cuatro décadas de trayectoria artística.

“No hay música mala o buena, pero hay música efímera y trascendente; hay que tener un salmón en la cabeza, no un McDonald’s”, expresó. Además, el artista criticó que hoy el mundo se mida en followers o en música que es complaciente y no reta a las personas.

Dijo que, aunque no sea tan famoso como Kenia Os o Yerimua, le satisface haber recibido halagos de compositores de la talla de Armando Manzanero. Remarcó que era necesario apoyar a los futuros músicos y cantantes que puedan enaltecer la industria como lo hicieron Vicente Fernández o Juan Gabriel.

En la clase magistral en el Teatro Rodolfo Fernández del Centro Cultural Instituto Allende, Aleks Syntek también regaló varios momentos musicales a la nutrida audiencia. Primero brindó una entrañable interpretación de “Sexo, pudor y lágrimas”, que los presentes corearon; luego cantó “Por volverte a ver”.

Compartió que conjugar su música con el cine siempre es gratificante, como ocurrió con la cinta Sexo, pudor y lágrimas. “El matrimonio de la música con el cine es otro arte, es una sinestesia preciosa. Me hace feliz hacer música para cine.”

Habituado a la polémica, el cantante expresó que, sin temor a que lo tilden de “fascista”, está en contra de la “democratización de la cultura”, pues eso llevaría a dejar de lado a la literatura, por ejemplo.

Al inicio, dijo que, como parte de la celebración por sus 35 años de trayectoria, emprenderá un tour en varias ciudades del país. Además, lanzó un vinilo conmemorativo que grabó con una banda conformada por mujeres.