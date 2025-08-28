Anne Hathaway, reconocida por su papel como Andy Sachs en la icónica película El diablo viste a la moda, captó la atención del público recientemente luego de protagonizar un pequeño accidente durante las grabaciones de la esperada secuela. El incidente se volvió viral en redes sociales por la peculiar forma en que la actriz se levantó al tropezar mientras bajaba unas escaleras.

Anne Hathaway demuestra que sabe ‘caer con estilo’ en el rodaje de El diablo viste a la moda 2

La caída de Anne ocurrió en pleno rodaje en las calles de la ciudad de Nueva York, donde la artista tropezó y cayó mientras descendía unas escaleras con tacones. El equipo de producción corrió de inmediato a auxiliarla, pero ella fue más rápida: se puso de pie en unos segundos e hizo un gesto al estilo de las gimnastas al terminar su rutina mientras gritó “¡I’m fine!”.

De este modo, Anne Hathaway demuestra que sabe “caer con estilo”, igual que Buzz Lighyear de Toy Story.

@disney It’s not flying, it’s falling with style. Go to infinity and beyond 🚀 with Toy Story on @disneyplus. ♬ original sound - Disney - Disney

Lejos de avergonzarse, la intérprete de Andy Sachs se tomó la caída con mucho humor. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde comparan su reciente tropiezo en las grabaciones de El diablo viste a la moda 2 con una escena de El diario de la Princesa donde cae de forma abrupta en una banca de la escuela a la que asiste Mía.

“Veinte años después, todavía me enamoro de ti...”, es el texto que acompaña el clip reposteado por Anne. La publicación ya cuenta con más de un millón de Me gustas.

Los fans de la actriz comentan en redes sociales que esperan que la caída de Anne Hathaway no haya pasado a mayores. Además, le enviaron mensajes de apoyo y ánimo a través de varios videos que ya se volvieron virales.

¿Cuándo se estrena El diablo viste a la moda 2?

La película El diablo viste a la moda 2 tiene programado su estreno para el 1 de mayo de 2026. Esta esperada secuela reunirá nuevamente al elenco original: Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt.

La historia retratará cómo la industria de la moda ha cambiado con la llegada del mundo digital, explorando la influencia de las redes sociales, la inmediatez de la información y el nuevo papel de los medios y las redes sociales en la construcción de tendencias. Además, se enfocará en la evolución de Andy Sachs, quien ahora deberá reencontrarse con Miranda Priestly en un contexto completamente distinto, marcado por desafíos modernos mientras aparecen nuevos rivales en el competitivo universo de la moda.