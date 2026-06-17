La actriz Ece Irtem, protagonista de la novela turca Por Un Amor

Murió la actriz Ece Irtem, protagonista de Por Un Amor y conocida ampliamente en América Latina por el auge de las novelas turcas en la región. La intérprete falleció de forma repentina en Estambul el 15 de junio, sólo un día después de celebrar 35 años, noticia que conmocionó a sus seguidores y colegas.

Ahora sus fans se preguntan ¿de qué murió la intérprete? En La Razón de México te contamos qué pasó y puedes conocer brevemente la trayectoria de Ece Irtem.

¿Quién era Ece Irtem, protagonista de la novela turca Por Un Amor?

Ece Irtem nació en Sivas, Turquía (región de Anatolia Central), el 14 de junio de 1991. Tenía 35 años.

La actriz estudió Ópera e Interpretación Vocal en la Universidad Yasar, donde se graduó en 2014. Desde sus años universitarios trabajó con figuras destacadas de la ópera en Turquía.

Ece Irtem actuó en series como Yeni Gelin (Nueva novia), Kızılcık Şerbeti (Por un amor / Cranberry Sorbet), Payitaht: Abdülhamid, Mr. Wrong y Mahkum. También participó en películas como Zengo (2020) y 10 Days of a Curious Man (2024) disponible en Netflix.

Su última publicación en Instagram fue el 10 de junio, casi una semana antes de su fallecimiento, donde la actriz compartió fotografías sobre su visita a un templo en Tailandia.

¿De qué murió la actriz Ece Irtem, protagonista de la novela turca Por Un Amor?

Ece Irtem murió el lunes 15 de junio en su domicilio de Estambul mientras se encontraba acompañada por su madre, según información difundida por medios turcos y confirmada por su abogado, Uğur Gökkoyun. La actriz se habría desvanecido, por lo que de inmediato llamaron a los servicios de asistencia para reanimarla.

Los primeros reportes apuntan a que la protagonista de Por Un Amor habría sufrido un infarto fulminante, sin embargo, las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que la autopsia determine oficialmente las causas de su muerte.

El fallecimiento de Ece Irtem ha causado miles de reacciones en redes sociales debido a lo repentino de su pérdida.

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